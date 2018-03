Taliani budú mať nového trénera v máji, v hre je aj dočasný kouč Di Biagio

Najväčšími favoritmi na pozíciu trénera Talianska sú Vincenzo Montella, Carlo Ancelotti a Roberto Mancini.

25. mar 2018 o 12:25 SITA

MILÁNO. Nový tréner talianskej futbalovej reprezentácie bude známy ešte pred štartom tohtoročných MS v Rusku. Informoval o tom viceprezident Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Alessandro Costacurta.

"Meno kouča vám povieme 20. mája," vyhlásil 51-ročný vicemajster sveta zo šampionátu v USA 1994 na sobotňajšej tlačovej konferencii.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



“ Mali by sme sa radšej zameriavať na zápasy, ktoré nás čakajú, pretože si nemyslím, že taký Mourinho alebo Guardiola by si v piatok počínali lepšie. „ Alessandro Costacurta, viceprezident Talianskej futbalovej federácie FIGC

Taliani prekvapujúco nepostúpili na MS vo futbale 2018, keď v novembrovej baráži nestačili na Švédov.

Neúspech stál miesto dovtedajšieho kouča Giana Piera Venturu. Mužstvo dočasne vedie Luigi Di Biagio, na talianskej lavičke sedel aj v piatkovom prípravnom dueli v Manchestri proti Argentíne, v ktorom Taliani prehrali 0:2.

"Ak máme možnosť získať lepšieho trénera ako Di Biagio, využijeme to. Mali by sme sa však radšej zameriavať na zápasy, ktoré nás čakajú, pretože si nemyslím, že taký Mourinho alebo Guardiola by si v piatok počínali lepšie," naznačil Costacurta talianske možnosti. Zároveň však zdôraznil, že šancu natrvalo prevziať taliansky národný tím má aj Di Biagio.

"Je to tréner, ktorý sa neustále zlepšuje a v hierarchii našej federácie postupuje vyššie a vyššie. Je veľmi pravdepodobné, že sa buď stane trénerom Talianska, alebo bude pôsobiť v realizačnom tíme nášho nového kouča," dodal Costacurta.

Podľa talianskych médií majú najväčšie šance stať sa novým trénerom tamojšej reprezentácie Vincenzo Montella, Carlo Ancelotti a Roberto Mancini.