Zaujal parádny gól nováčika, Slováci vyhrali Kráľovský pohár

Vo finále Kráľovského pohára futbalisti Slovenska zdolali domáce Thajsko 3:2.

25. mar 2018 o 17:37 Pavol Spál

BRATISLAVA, BANGKOK. Neustále bolo počuť bubny, ale iba v jednom rytme. Pri každej úspešnej prihrávke thajskí fanúšikovia revali od nadšenia. Akoby bola aréna plná detí zo základnej školy.

Prečítajte si tiež: Slovenskí futbalisti vyhrali Kráľovský pohár v Thajsku, vo finále zdolali domáci tím 3:2

Národný štadión Rajamangala v Bangkoku s kapacitou 50-tisíc miest bol slušne zaplnený. „Hralo sa vo fantastickej atmosfére, diváci boli vďační za každú peknú akciu,“ tvrdil tréner Slovákov Ján Kozák.

Futbalisti Slovenska však potvrdili úlohu favorita a vo finále Kráľovského pohára zdolali domáce Thajsko 3:2.

„Každý si myslí, že sme to mali ľahké, ale bolo to náročné. Nebolo ľahké zvládnuť let, časový posun i teplo, no každý hráč to zvládol výborne a sme veľmi šťastní,“ vravel krídelník Róbert Mak pre web futbalsfz.sk.

Tréner Ján Kozák oproti zápasu so Spojenými arabskými emirátmi výrazne pozmenil základnú zostavu a spravil až osem zmien. Šancu dostali aj všetci nováčikovia.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Z tradičného zloženia obrany zostal iba kapitán Martin Škrtel, ktorého v druhom polčase nahradil Milan Škriniar.

Slováci sú v rebríčku FIFA o sto miest vyššie ako Thajsko, ale na ihrisku to nebolo príliš vidieť.

Thajčania predvádzali atraktívny a technický futbal. A v niektorých fázach aj dominovali v držaní lopty.

Obrovská chyba Šullu

Keď sa však dostali Slováci dopredu, boli predsa len o čosi nebezpečnejší a efektívnejší. "Thajčania hrali veľmi dobre, no my sme dali tri góly," dodal Mak.

Už v desiatej minúte sa v šestnástke dobre zorientoval Ondrej Duda, ktorého gólu predchádzala výborná akcia Róberta Maka. Dobre unikol po krídle, zvládol súboj a prihral na gól.

Brankár Slovana Bratislava Michal Šulla (26. r) nastúpil za národný tím prvýkrát v základnej zostave a v prvom polčase veľa práce nemal.

“ Každý si myslí, že sme to mali ľahké, ale bolo to náročné. „ Róbert Mak, slovenský reprezentant

Škoda preňho, že najviac zaujal obrovskou chybou. Zlou rozohrávkou daroval Thajsku gól.

„Prvý polčas sme mali hru pod kontrolou, vedeli sme, čo chceme hrať a dali sme dva pekné góly. Vyzeralo to celé v poriadku, lenže prišla jedna chyba a súper znížil,“ povedal Kozák.

Ďalší nováčik, krídelník Dunajskej Stredy Erik Pačinda (28 r.) sa v úvode trošku hľadal, ale potom zaujal perfektnou gólovou prihrávkou, ktorú využil Mak.

A ešte viac ľavák Pačinda zaujal nádherným gólom spoza šestnástky, keď si vymenil loptu s Dudom. „Pačinda to spravil excelentne, dal oveľa krajší gól ako ja," dodal Mak.

Zaujal najmenší

Na ihrisku najviac zaujal domáci Chanathip Songkrasin. Jeden z najmenších profesionálnych futbalistov na svete Slovákov neraz vyškolil, napríklad aj peknou finesou v štýle Lionela Messiho. Meria iba 158 centimetrov, ale fanúšikov najviac zabával.

Kreatívny stredopoliar, ktorý zarába v Japonsku, mal najviac úspešných driblingov. Slováci mali často problém obrať ho o loptu.

V 28. minúte Songkrasin nechtiac napálil loptu priamo do tváre Škrtela. Tak tvrdo, že Slovák zostal omráčený. Zdalo sa, akoby slovenský kapitán stratil na moment vedomie.

Škrtel sa, našťastie, prebral a pokračoval v hre.

Duda bol pri troch góloch

V druhom polčase Thajčania ešte viac ožili a brankár Šulla Slovákov aj podržal. V 61. minúte prišiel do hry striedajúci Stanislav Lobotka a hra Slovákov sa potom spresnila a zlepšila.

„Príchodom Lobotku na ihrisko sme zas dostali hru do svojich rúk, dali sme tretí gól, veľmi dôležitý. Zápas sme zvládli,“ doplnil Kozák.

V 79. minúte zahrávalo Thajsko priamy kop a nedôrazní Slováci nie príliš vydarený center neodvrátili. Bola to opäť chyba defenzívy. „Oba góly, čo sme dostali, boli zbytočné,“ priznal Mak.

Kto zo Slovákov najviac zaujal? Podiel na všetkých troch góloch mal kreatívny Duda. Nie všetko mu síce vyšlo, ale ukázal potenciál.

Mak a Pačinda si zhodne pripísali po góle a asistencii.