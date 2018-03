Cleveland zlomil súpera až v poslednej štvrtine, LeBron James opäť žiaril

Pozrite si sumár výsledkov zápasov NBA z noci na pondelok.

25. mar 2018 o 22:08 (aktualizované 26. mar 2018 o 7:31) SITA

NEW YORK. Ďalší skvelý výkon LeBrona Jamesa pomohol k triumfu Clevelandu na palubovke Brooklynu 114:121 v nedeľňajšom zápase basketbalovej NBA.

Podľa mnohých najlepší hráč na svete sa blysol 37 bodmi, 10 doskokmi a 8 asistenciami. Cavaliers sa natrápili, súpera zlomili až v záverečnej štvrtine.

video //www.youtube.com/embed/SrbUGUYGJ4A

Ohromná kvalita

Ešte šesť minút pred koncom duelu viedli Nets, no potom ich už hostia nepustili prakticky k ničomu.

James zároveň pokoril hranicu 2000 bodov v ročníku, celkovo desiaty raz v kariére, ale prvýkrát od sezóny 2013/2014.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pred ním sa to toľkokrát podarilo iba legendám Karlovi Malonemu a Michaelovi Jordanovi.

"Nie je to iba o jeho štatistikách. Ide o to, čo LeBron znamená pre náš tím. Predstavuje ohromnú kvalitu. Bez diskusie si zaslúži cenu pre najužitočnejšieho hráča," povedal o Jamesovi zastupujúci hlavný tréner Cavaliers Larry Drew.

Cleveland uspel piatykrát po sebe a s istotou sa predstaví v play-off.

Houston opäť zvýšil klubový rekord

Suverén tohto ročníka profiligy Houston nezaváhal ani v deviatom zápase v rade, keď si na vlastnej palubovke poradil s Atlantou hladko 118:99.

Dosiahnutím triple-double sa prezentoval najlepší strelec ligy James Harden. Tentokrát nastrieľal "iba" 18 bodov, ale pridal 15 asistencií a 10 doskokov.

Rockets si v nedeľu pripísali 60. víťazstvo v aktuálnej sezóne, čo je ďalšie zvýšenie klubového rekordu.

"Je to super mať na konte 60 výhier. Znamená to, že to robíme dobre a funguje aj chémia v tíme, hráme jeden za druhého," povedal Harden.

Na spomenutú métu potreboval Houston 74 zápasov a stal sa osemnástym tímom v histórii, ktorý to stihol v takom rýchlom čase.

Kerr: Nebolo to najhoršie

Úradujúci šampióni Golden State Warriors sa bez svojej zranenej opory Stephena Curryho trápia. Prehra v Utahu 91:110 bola v ich podaní už piata z ostatných ôsmich duelov.

Okrem Curryho, ktorému hrozí aj neúčasť v prvom kole play-off, sa musia Warriors zaobísť aj bez ďalších opôr - Kevina Duranta, Draymonda Greena či Klaya Thompsona.

"Myslím si, že to nebolo najhoršie. Chýbala nám síce ´palebná sila´, no bojovali sme, a s tým som spokojný," povedal tréner Golden State Steve Kerr.

video //www.youtube.com/embed/6wxElLnpPbg

Terry Rozier aj vďaka 8 trojkám nastrieľal svoje sezónne maximum 33 bodov a bol hlavným strojcom víťazstva Bostonu v Sacramente 104:93.

Rozierovi chýbal jediný zásah spoza oblúka, aby vyrovnal rekord organizácie Celtics v počte úspešných trojkových pokusov v jednom zápase.

Boston odohral už šiesty zápas bez zraneného lídra Kyrieho Irvinga. Napriek tomu je na druhom mieste vo Východnej konferencii a ťahá trojzápasovú víťaznú šnúru.

NBA 2017/2018 - výsledky:

Brooklyn - Cleveland 114:121 (30:28, 32:32, 27:27, 25:34)

Najviac bodov: J. Harris 30 (6 trojok), D. Carroll 18, Dinwiddie 16 - L. James 37 (10 doskokov), Love 20 (15 doskokov), Clarkson 18

Milwaukee - San Antonio 106:103 (27:15, 20:32, 41:28, 18:28)

Najviac bodov: Antetokunmpo 25 (10 doskokov), Bledsoe 23, Middleton - Aldridge 34, P. Gasol 22 (13 doskokov), Danny Green 13

Indiana - Miami 113:107 po predĺžení (21:30, 31:23, 30:21, 14:22 - 17:11)

Najviac bodov: Oladipo 23, T. Young 22, Bojan Bogdanovic 18 - T. Johnson 19 (5 trojok), James Johnson 15, Adebayo 14

Sacramento - Boston 93:104 (27:24, 33:28, 18:28, 15:24)

Najviac bodov: Hield 21, Labissiére a Cauley-Stein po 14 - Rozier 33 (8 trojok), J. Brown 19, Horford 14

Toronto - Los Angeles Clippers 106:117 (35:28, 25:25, 20:27, 26:37)

Najviac bodov: VanVleet a Valančiunas (10 doskokov) po 16, Siakam 15 - L. Williams 26, T. Harris 20, Harrell 19

Washington - New York 97:101 (21:19, 32:42, 18:16, 26:24)

Najviac bodov: Beal 14, Porter (10 doskokov), Oubre a Markieff Morris po 13 - Burke 19, C. Lee 13, Michael Beasley 12

Oklahoma City - Portland 105:108 (17:34, 35:23, 28:25, 25:26)

Najviac bodov: Westbrook 23, Adams 18 (10 doskokov), Grant 17 - McCollum 34, Lillard 24, Nurkič 17 (12 doskokov)

Houston - Atlanta 118:99 (33:20, 36:25, 25:29, 24:25)

Najviac bodov: G. Green 25 (5 trojok), E. Gordon 22, Harden 18 (10 doskokov, 15 asistencií) - Prince 28, Taylor 26, Dorsey 16

Golden State - Utah 91:110 (22:18, 25:35, 18:36, 26:21)

Najviac bodov: Cook 17, Iguodala 12, N. Young a West po 9 - Mitchell 21, Gobert 17 (15 doskokov), Ingles a Crowder po 14