Hamilton ostal šokovaný. Mercedes viní z prehry zlý počítačový program

Sebastian Vettel vyhral úvodné podujatie sezóny F1 v Austrálii.

26. mar 2018 o 9:01 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Počas úvodného víkendu novej sezóny Formuly 1 na okruhu v austrálskom Melbourne bol Lewis Hamilton (Mercedes) jednoznačne najrýchlejším jazdcom.

V úvodnej kvalifikácii na Veľkú cenu Austrálie dosiahol traťový rekord. Tridsaťtriročný Brit si pripísal na konto 74. pole position v kariére a rekordnú siedmu v Albert Parku v Melbourne.

Líderskú pozíciu si udržiaval aj počas samotnej Veľkej ceny. On i celý jeho tím sa sústredil na to, aby sa dostal do cieľa. Ako víťaz. Bolo to pravdepodobné.

Napokon však VC Austrálie vyhral Nemec Sebastian Vettel (Ferrari), ktorý štartoval z tretej pozície. Čo sa stalo? Pomohlo aj šťastné prezutie pneumatík.

Kvôli vozidlám tímu Haas stojacim na ceste zaplo vedenie pretekov vizuálne safety cars. Všetci súťažiaci museli spomaliť. Vtedy Vettel vošiel do boxov a vyšiel tesne pred Hamiltonom. Ten bol šokovaný. On mal smolu. V boxoch už bol.

Brit nechápal. Jeho tím ho nevaroval na blížiaceho sa súpera. Keby sa to Mercedesu podarilo, Hamilton mohol lepšie taktizovať. Zrýchliť. Udržiavať náskok.

Po pretekoch Mercede už aj našiel vinníka. Počítačový program, ktorý prepočítava vzdialenosti medzi jazdcami. "Mysleli sme si, že máme tri sekundy rezervu, musíme zistiť, kde nastala chyba," povedal šéf stajne Mercedes Toto Wolff v rozhovore pre televíznu stanicu Sky Sport.

Citoval ho aj český web iDnes.

"Myslím, že máme problémy so systémami. Potrebovali sme pätnásť sekúnd a mali sme dvanásť. Systém nesprávne vypočítal odstup, ktorý sme potrebovali k udržaniu vedenia.

To sa nám ešte nikdy nestalo. Podľa systému si mal Lewis udržať vedenie, keď sme sa však pozreli na obrazovku, nebol prvý," pokračoval Wolff.

Hamilton nebol nadšený, že skvelo odštartované preteky nedoviedol do víťazného konca.

"Keby mi tím dal vedieť, zaplnil by som medzeru. Nepovedali mi, čo sa stalo, takže neviem, ako sa cítim. Napriek tomu sme prežili skvelý víkend," reagoval Hamilton v rozhovore po pretekoch.

Druhý jazdec Valtteri Bottas kvôli nehode v kvalifikácii štartoval z pätnásteho miesta. Napokon skončil ôsmy.

"Dnes aj včera sme dostali facku. Príliš to nezodpovedá predpovediam, že pokojne vyhráme dvadsať pretekov," dodal Wollf.