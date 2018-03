Pánik asistoval pri víťaznom góle, Las Vegas má istotu postupu do play off

V akcii bolo viacero slovenských hokejistov.

27. mar 2018 o 6:10 (aktualizované 27. mar 2018 o 7:41) SME.sk, SITA

Richard Pánik (vpravo) sa raduje so spoluhráčmi z výhry.(Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Tridsiaty bod v aktuálnej sezóne získal Richard Pánik, asistenciou pomohol pri triumfe hokejistov Arizony na ľade Tampy Bay 4:1 v noci na utorok v stretnutí severoamerickej NHL.

Devätnástu asistenciu v súťažnom ročníku si slovenský krídelník pripísal v 38. minúte, keď prihral v presilovej hre Jakobovi Chychrunovi.

Devätnásťročný bek zvýšil stav na priebežných 2:0 pre Coyotes.

Pánik odohral pri triumfe Arizony po dvoch nezdaroch 16:44 minúty a získal aj jeden plusový bod. "V ostatných dňoch som zvoli ťažké náročné tréningy a chlapci na to evidentne reagovali. Naozaj sa mi páčilo, ako sme hrali," zhodnotil podľa nhl.com kouč Coyotes Rick Tocchet.

Triumf Arizony spečatil zásahom do prázdnej bránky mladík Clayton Keller a predĺžil svoju sériu bodov už na deväť zápasov, v ktorých nazbieral päť gólov a sedem asistencií.

"Snažíme sa hrať v každom zápase, akoby to bolo play off. Chceme dokončiť tento ročník v dobrej forme, aby sme na tom mohli stavať v budúcej sezóne a dosiahli sme lepšie výsledky ako teraz," povedal 19-ročný Keller.

Tampa je na čele Východnej konferencie aj Atlantickej divízie o dva body pred Bostonom, Bruins však majú o dva zápasy menej. Hráči Lightning už majú istú účasť v play off. Arizona je v Západnej konferencii i Pacifickej divízii posledná.

Zvíťaziť sa nepodarilo Chicagu s Tomášom Jurčom, ktoré na domácom ľade neuspelo proti San Jose 3:4 po samostatných nájazdoch. Hostia mohli pritom získať všetky body, nerozhodný stav po základnom hracom čase stanovil gólom necelé tri minúty pred sirénou až Patrick Sharp.

O ôsmom triumfe San Jose po sebe rozhodol v nájazdovom rozstrele Kevin Labanc, ktorého rodičia pochádzajú zo Spiša. Presadil sa aj jeho spoluhráč Logan Couture, z hráčov Chicaga svoj pokus premenil iba Patrick Sharp.

Jurčo odohral v drese zdolaného tímu vyše 13 minút a prezentoval sa jednou strelou na bránku.

Tomáš Tatar nebodoval pri domácom triumfe Las Vegas nad Coloradom 4:1. Slovenský krídelník odohral 12:40 minúty s bilanciou jeden mínusový bod, dve strely na bránku a dva bodyčeky.

Hokejisti Las Vegas uspeli po dvoch nezdaroch a strojcami víťazstva boli Tatarovi spoluhráči z elitnej formácie - trojbodoví William Karlsson a Jonathan Audy-Marchessault (obaja 1+2).

Tatar so svojimi spoluhráčmi si zároveň víťazstvom zabezpečili účasť v play off vo svojej premiérovej sezóne. Pre ich kouča Gerarda Gallanta to bol 200. triumf v NHL v trénerskej kariére.

NHL 2017/2018 - základná časť:

Carolina - Ottawa 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Góly: 19. Foegele (D. Ryan, Hanifin), 35. Zykov (Foegele, D. Ryan), 37. B. McGinn (J. Staal, Slavin), 59. Aho (H. Fleury) - 30. B. Ryan (Duchene)

/útočník Marián Gáborík (Ottawa) pre zranenie nehral/

NY Islanders - Florida 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Góly: 12. Yandle (Dadonov, Barkov), 22. Bjugstad (J. McGinn, Ekblad), 27. Dadonov (Yandle, Reimer)

/brankár Jaroslav Halák (NYI) do zápasu nezasiahol, duel sledoval iba zo striedačky/

Toronto - Buffalo 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Góly: 38. Kadri (Marner, Marleau), 39. Marleau (Matthews, Gardiner) - 4. Eichel (Girgensons), 48. C. Nelson (Okposo, Johan Larsson), 50. Eichel (Pominville, Girgensons)

Montreal - Detroit 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Góly: 19. Byron (Galchenyuk, Petry), 25. Gallagher (Alzner, Juulsen), 30. Gallagher (Reilly, Drouin), 56. Galchenyuk (Petry, Drouin) - 5. Nyquist (Zetterberg, Tyler Bertuzzi), 34. Tyler Bertuzzi (Nyquist, Ericsson)

NY Rangers - Washington 2:4 (0:4, 1:0, 1:0)

Góly: 34. Andersson (Vesey), 45. Zuccarello (Chytil, O'Gara) - 3. Oshie (Bäckström, Jeřábek), 6. Niskanen (Kuznecov, Ovečkin), 9. Ovečkin (Carlson, Bäckström), 17. Kuznecov (Chiasson)

Tampa Bay - Arizona 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Góly: 55. Kučerov (J. T. Miller, Hedman) - 31. T. Murphy (Martinook, Cousins), 38. Chychrun (PÁNIK, Keller), 51. Perlini (D. Strome, Connauton), 60. Keller (Goligoski)

/útočník Richard Pánik (Arizona) odohral 16:44 minúty, asistoval pri druhom góle svojho tímu, pripísal si tiež jeden plusový bod, raz vystrelil na bránu súpera, prezentoval sa tiež jedným bodyčekom a jedným ziskom puku/

Chicago - San Jose 3:4sn (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0, 1:2)

Góly: 16. DeBrincat (Hinostroza, Saad), 17. C. Murphy, 58. Sharp (DeBrincat, E. Gustafsson) - 10. Sörensen (Hansen), 37. E. Kane (Bödker), 56. Hertl (Goodrow), rozhod. sam. nájazd: Labanc

/útočník Tomáš Jurčo (Chicago) odohral 13:09 minúty, nebodoval, raz vystrelil na bránu súpera, prezentoval sa tiež jedným bodyčekom, zablokoval jednu strelu súpera a raz stratil puk/

Las Vegas - Colorado 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Góly: 25. Tuch (W. Karlsson, Marchessault), 35. Marchessault (Theodore, W. Karlsson), 42. Theodore (Haula, J. Neal), 60. W. Karlsson (Marchessault) - 34. E. Johnson (Comeau, Nieto)

/útočník Tomáš Tatar (Las Vegas) odohral 12:40 minúty, pripísal si jeden mínusový bod, dva razy vystrelil na bránu súpera a prezentoval sa dvomi bodyčekmi/

Los Angeles - Calgary 3:0x (0:0, 2:0, 1:0)

Góly: 25. Phaneuf (Kempe), 32. Kopitar (Phaneuf, D. Brown), 49. J. Carter (Kopitar, D. Brown)