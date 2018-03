Švédsky brankár Košíc priznáva: V tíme bolo veľa zlej energie

Košice dosiahli v play off iba jedinú výhru.

26. mar 2018 o 18:13 SITA

KOŠICE. Hokejisti HC Košice druhý rok po sebe ukončili svoje účinkovanie v play off najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy už vo štvrťfinále.

Osemnásobní majstri Slovenska po základnej časti ročníka 2017/2018 obsadili piate miesto a v úvode vyraďovacej fázy ich preto čakali v tabuľke štvrtí obhajcovia titulu z Banskej Bystrice.

Výsledok série bol pomerne jednoznačný, hráči Banskej Bystrice uspeli 4:1, no zápasy boli väčšinou vyrovnané a šance na triumf mali oba tímy.

Neprekvapilo ho, že dostal šancu

Stav série - 4:1 1. zápas: Banská Bystrica - Košice 3:2 po samostatných nájazdoch 2. zápas: Banská Bystrica - Košice 2:1 3. zápas: Košice - Banská Bystrica 3:2 po predĺžení 4. zápas: Košice - Banská Bystrica 0:3 5. zápas: Banská Bystrica - Košice 1:0 po predĺžení

V poslednom súboji série, ktorý sa na banskobystrickom ľade skončil triumfom domácich 1:0 po predĺžení, dostal v bránke Košíc šancu Švéd Joakim Lundström.

"Nebol som prekvapený, že ma tréneri poslali do bránky. V predchádzajúcich stretnutiach sme nehrali zle, ale ak prehráte, zmena je normálna. Niečo pre obrat robiť musíte a toto bol presne ten prípad," povedal Lundström pre denník Košice Dnes.

"Mne sa síce chytalo dobre, ale to nie je dôležité, ak mužstvo nevyhrá. Veľmi sme chceli uspieť, vynútiť si pokračovanie série v Košiciach. Bojovali sme, dali do toho všetko, ale nestačilo to," pokračoval.

Sezóna priniesla turbulentné zmeny

Slabinou Košíc vo štvrťfinálovej sérii bola tentoraz podpriemerná produktivita. V piatich zápasoch strelili dovedna iba šesť gólov. V dvoch dueloch sa nepresadili vôbec.

"Nedať gól v dvoch stretnutiach po sebe je zlé. Občas sa to stane, žiaľ, nám sa to stalo v play off. Súper bránil veľmi dobre, Banská Bystrica má skvelé mužstvo, ale aj tak sme sa mali presadiť v koncovke," zhodnotil 34-ročný gólman narodený v Gävle.

“ Máme to tu radi, ale neviem, čo bude. Toto je otázka pre vedenie klubu. „ Joakim Lundström, brankár HC Košice

Neúspech Košíc vo vyraďovacej fáze predpovedal i zbabraný záver základnej časti, keď východniari ako jediní z tímov elitnej osmičky prehrali šesť zápasov po sebe. Nálada v tíme mala ďaleko od optimálnej hodnoty.

"Spočiatku to vyzeralo sľubne, boli sme na druhom mieste. Táto sezóna však nakoniec priniesla turbulentné zmeny, boli vyhodení tréneri. No, stalo sa toho dosť, mužstvo sa postupne dostalo pod veľký tlak. Začali sme byť nervózni. V tíme bolo veľa zlej energie," prezradil Lundström.

Či ostane? To je otázka pre vedenie klubu

Skúsený Švéd prišiel do Košíc v lete z Nových Zámkov. Veril, že práve tam sa bude tešiť z vytúženého úspechu, no prišlo iba sklamanie.

"Nebola to dobrá sezóna ani pre mňa, keďže som bol zranený. Chcel som ukázať viac, odchytať viac. Prišiel som do Košíc, pretože som chcel vyhrať, aj mňa lákala vidina úspechu v tomto klube. A sezóna sa nakoniec skončila veľmi skoro, toto sa tu často nestáva," uviedol Švéd.

Lundström ešte nevie, kde bude chytať v nasledujúcom ročníku, hoci rád by zostal v Košiciach.

"Moja rodina sa tu cíti veľmi dobre. Deti chodia do školy, starší syn hrá v Košiciach hokej. Máme to tu radi, ale neviem, čo bude. Toto je otázka pre vedenie klubu," uzavrel Lundström pre Košice Dnes.