Je v poriadku. Messi proti Španielsku nastúpi, uistil Sampaoli

Argentínsky futbalista vynechal zápas proti Taliansku.

26. mar 2018 o 19:21 TASR

MADRID. Argentínsky futbalový reprezentant Lionel Messi nastúpi v utorňajšom prípravnom medzištátnom dueli v Madride proti Španielsku.

Uviedol to kouč národného tímu Jorge Sampaoli s tým, že Messi sa už zbavil problémov so zadným stehenným svalom.

"Včera a dnes trénoval a je v poriadku. Nemyslím si, že by mal problém nastúpiť," zdôraznil v pondelok Sampaoli pre agentúru AP.

"Ak by to bol risk, Leo by to povedal. Deň pred duelom s Talianskom informoval, že nie je fit a nehral," doplnil.

Messi pre zdravotné problémy nezasiahol do piatkového prípravného zápasu proti Taliansku (2:0).