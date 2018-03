Za reprezentáciu si zahral ďalší naturalizovaný hráč. Z debutu sa teším, vraví Sekulič

Slovenská Fortuna liga mala v Thajsku štvornásobné zastúpenie.

26. mar 2018 o 20:53 SITA

BRATISLAVA. O celkový triumf slovenskej futbalovej reprezentácie na turnaji o Kráľovský pohár v Thajsku sa pričinila aj štvorica hráčov, ktorá sa v oficiálnom dueli premiérovo predstavila v reprezentačnom drese.

Okrem dvojice z FC DAC 1904 Dunajská Streda Ľubomír Šatka, Erik Pačinda dostalo dôveru od trénera Jána Kozáka v nedeľňajšom víťaznom finále v Bangkoku proti domácemu tímu (3:2) aj duo z ŠK Slovan Bratislava Boris Sekulič a Michal Šulla.

Všetci zo spomenutého kvarteta pri svojom debute odohrali celé stretnutie, ľavák Pačinda peknou strelou prispel k víťazstvu Slovenska aj gólom.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ďalší naturalizovaný hráč

Prečítajte si tiež: Nováčik urobil dve brilantné akcie. Obstojí proti lepším?

Dvadsaťšesťročný Sekulič nastúpil na svojom tradičnom poste na pravom kraji obrany. "Nikdy som nehral v takom teple a vzduchu, je to pre mňa niečo úplne nové. Veľké turnaje sa však často hrajú v takej klíme, každý futbalista by si to mal skúsiť a zažiť na vlastnej koži," uviedol pre web Slovana.

"Domáci futbalisti boli veľmi nepríjemní, hnalo ich takmer 50-tisícové publikum, ľudia kričali pri každej menšej šanci. Atmosféra bola naozaj výborná. Zápas sme za stavu 2:0 kontrolovali, potom sme inkasovali a súperovi narástlo sebavedomie. Pomohol nám príchod Stana Lobotku, keď sme opäť získali kontrolu nad duelom a doviedli sme ho do víťazného konca,“ doplnil.

Rodák z Belehradu, ktorý už viac ako šesť rokov žije na Slovensku (občianstvo má od augusta 2017), má za sebou prvý štart v slovenskom reprezentačnom drese.

Defenzívny univerzál je ďalším naturalizovaným hráčom so štartom v slovenskom seniorskom tíme, pred ním už Slovensko reprezentovali rodák z nemeckého Hamburgu s togskými koreňmi Karim Guédé či argentínsky útočník David Depetris.

"Veľmi sa teším, že som debutoval v slovenskej reprezentácii. Som veľmi rád, že som mal možnosť trénovať a hrať s takýmito futbalistami. Väčšinu z nich som prvýkrát stretol a môžem povedať, že hneď na prvý pohľad je vidieť, že slovenská reprezentácia vystupuje ako jeden tím. To je najväčšia prednosť tohto mužstva," skonštatoval kapitán ŠK Slovan Bratislava.

video //www.youtube.com/embed/i_H3crJDadc

Šullu po chybe povzbudili všetci spoluhráči

Brankár Michal Šulla už nastúpil za seniorský výber Slovenska, vlani 8. januára odchytal prvý polčas v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch proti Ugande (1:3) a inkasoval dva góly.

Tento prípravný zápas tzv. ligového výberu sa však zo strany FIFA neráta medzi oficiálne, a tak absolvoval 26-ročný Šulla prvý oficiálny štart za národný tím v nedeľu 25. marca 2018 proti Thajsku.

"Chytalo sa mi výborne. Do zápasu som išiel s tým, že si ho chcem predovšetkým užiť. Hrať po boku takých špičkových futbalistov ako Škrtel, Mak, Duda či Nemec bolo fantastické," vyjadril sa Šulla, ktorý mal v stretnutí dobré zákroky.

Prečítajte si tiež: Dúbravka zaujal v Premier League angličtinou. Bol dobrý žiak?

V závere prvého polčasu však ponúkol Thajčanom zníženie na 1:2, v 70. minúte zasa nepriamy kop zvnútra šestnástky pre nedodržanie časového limitu na rozohrávku.

"Mrzí ma chyba, ktorú som urobil pri inkasovanom góle, čím som nám skomplikoval situáciu. Chalani sa však zachovali športovo a hneď na ihrisku ma povzbudzovali. Pomohli mi aj slová podpory od kapitána Škrtela," priznal.

"Cez polčas v šatni za mnou prišli všetci chalani, takisto brankári Martin Dúbravka a Martin Polaček, ktorí ma spolu s trénerom brankárov Miroslavom Semanom v ťažkej chvíli podržali. Zákrokmi v druhom polčase som sa to chalanom pokúsil vrátiť a som rád, že mi to vyšlo. Dôležité je, že sme duel dotiahli do víťazného konca," pokračoval Šulla.

"Vážim si už to, že som dostal pozvánku do reprezentácie. Ešte viac ma potešilo, že som sa postavil do bránky v dôležitom finálovom zápase turnaja. Priznávam si chybu, ktorá by sa nemala stať na medzinárodnom fóre. Napriek tomu verím, že som zanechal dobrý dojem, na ihrisku som nechal maximum," dodal.