Brankár v Taliansku sa šiel počas duelu vymočiť, rozhodca ho vylúčil

Gólman predstieral, že robí strečing, rozhodca si však jeho počínanie všimol.

26. mar 2018 o 21:19 TASR

RÍM. Kurióznu červenú kartu dostal počas víkendu brankár talianskej štvrtoligovej Messiny Armando Prisco. Ten sa v daždivom derby s Igeou vymočil počas zápasu za vlastnou bránkou.

Dvadsaťjedenročný brankár pritom prišiel na ihrisko len na začiatku druhého polčasu. Moč sa snažil dlhšie udržať, ale päť minút pred koncom zápasu to už nevydržal.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Nemec Lehmann sa vymočil pred plnými tribúnami

Pri vykonávaní potreby predstieral, že sa rozcvičuje.

"Boli tam ľudia a nechcel som, aby videli, že močím. Predstieral som, že robím strečing," povedal Prisco podľa agentúry AP.

Rozhodcovi to však neuniklo a všimol si, čo mladík v skutočnosti robil. "Zobral to príliš osobne. Priznal som sa, čo som robil a myslím, že si to nikto ani nevšimol," dodal Prisco.

Arbiter však nemal zľutovanie a vylúčil ho. Messina už nemohla striedať a záver zápasu dochytal stopér. Ten neinkasoval a duel sa skončil bez gólov. Prisco dodal, že už to nikdy nespraví.

"Posnažím sa to udržať. Mám 21 rokov a netrpím inkontinenciou," dodal.