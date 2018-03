Ibrahimovič nevylúčil návrat do reprezentácie, tréner Švédov ho v nej ale nechce

Švédsky futbalista ukončil reprezentačnú kariéru v roku 2016.

26. mar 2018 o 21:58 SITA

ŠTOKHOLM. Špekulácie o tom, že Zlatan Ibrahimovič sa údajne ešte raz vráti do švédskej futbalovej reprezentácie, nabrali novú intenzitu necelé tri mesiace pred začiatkom majstrovstiev sveta v Rusku (14. jún - 15. júl).

Nie však v pozitívnom kontexte.

Tréner Janne Andersson si to podľa všetkého neželá. Prípadný návrat 36-ročnej legendy švédskeho futbalu označil za neželaný faktor, ktorý ho vyrušuje. "Nie som v kontakte s hráčmi, ktorí povedali nie národnému tímu," povedal 55-ročný Andersson pre SVT.

Denník Expressen odcitoval slová kouča národného tímu ešte presvedčivejšie: "Ja som reprezentačný tréner a ja si aj vyberiem hráčov do svojho mužstva."

Ibrahimovič oficiálne ukončil reprezentačnú kariéru po majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku s úchvatnou bilanciou - 15 rokov, 116 zápasov a 62 gólov.

Švédi informovali, že opätovný kontakt Ibrahimoviča s reprezentačným tímom mal sprostredkovať zväzový generálny sekretár Haakan Sjöstrand. "Kontaktoval sa s ním, ale nie v mene reprezentácie, ale národného zväzu," vysvetlil reprezentačný tréner severanov.

Ibrahimovič, ktorý čerstvo prestúpil z Manchestru United do Los Angeles Galaxy v MLS má však zrejme iný názor.

"Moja priorita je teraz LA Galaxy, ale keď sa budem dobre cítiť a pravidelne hrať, nevidím dôvod, prečo by som to ešte neskúsil aj v reprezentácii. Ak budem chcieť, pôjdem do toho. A nemá to nič spoločné s druhou stranou," uviedol.

Na svetovom šampionáte v Rusku čakajú na Švédov výbery Mexika, Kórejskej republiky a tiež úradujúci majstri sveta Nemci. V kvalifikácii o postup na MS 2018 sa Švédi postarali o veľké prekvapenie, keď v baráži vyradili Talianov.