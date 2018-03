Zaujali mladíci. Najbližší súper Slovákov si poradil s majstrami Európy

Tréner Portugalska zobral zodpovednosť za prehru na seba.

27. mar 2018 o 9:06 SITA

ŽENEVA. Úradujúci majstri Európy vo futbale Portugalčania prehrali s Holanďanmi 0:3 v pondelňajšom medzištátnom prípravnom stretnutí vo švajčiarskej Ženeve.

Hráči Portugalska aj s hviezdnym útočníkom Cristianom Ronaldom v zostave (hral do 68. minúty - pozn.) napriek územnej prevahe trikrát inkasovali už v prvom polčase.

Do streleckej listiny sa postupne zapísali útočníci - v 11. minúte Memphis Depay a v 32. minúte Ryan Babel.

V nadstavenom čase prvého polčasu pridal tretí gól Holandska najdrahší obranca futbalovej histórie Virgil van Dijk.

Portugalskí futbalisti dohrávali zápas bez obrancu Joaa Cancela, ktorý po hodine hry videl druhú žltú a tým aj červenú kartu.

Práve Holanďania budú najbližšími súpermi Slovákov. Stretnú sa s nimi v posledný májový deň v prípravnom stretnutí v Trnave. Holandsko ani Slovensko nepostúpili na tohtoročný svetový šampionát v Rusku.

Stretne sa De Ligt s Ronaldom aj v Reale?

Ronald Koeman zaznamenal premiérové víťazstvo v pozícii trénera Holandska, a hneď proti víťazovi ostatných ME 2016 vo Francúzsku.

"Vedeli sme, že budeme musieť hrať disciplinovane, v príprave na stretnutie som to hráčom zdôrazňoval. Rozdiel medzi mužstvami bol v tom, že sme sa lepšie pohybovali medzi jednotlivými líniami," vysvetlil Koeman podľa Voetbal International.

"Pröpper, Van de Beek a Wijnaldum dobre pokryli stred poľa, kde sme vždy mali aspoň jedného voľného hráča. Ak budeme naďalej disciplinovaní, môže z nás byť dobré mužstvo. Proti Portugalsku sme položili prvý základný kameň," doplnil 55-ročný niekdajší obranca Ajaxu Amsterdam, PSV Eindhoven či FC Barcelona.

V pozitívnom svetle sa v pondelok ukázal Matthijs de Ligt. Mladučký 18-ročný zadák zaznamenal dve asistencie a v defenzíve znepríjemňoval život Cristianovi Ronaldovi.

"Ukázali sme, čo vieme. V prvom polčase súper držal loptu, ale do šance sa nedostal. Po zisku lopty sme dokázali veľmi rýchlo prepnúť do ofenzívy. Utvorili sme si možno päť príležitostí a tri z nich sme pretavili na gól," povedal De Ligt, ktorý sa so spomenutým Ronaldom možno čoskoro zíde v jednej šatni.

Talentovaného hráča Ajaxu Amsterdam totiž intenzívne sleduje Real Madrid.

Tréner Portugalska: Za prehru som zodpovedný

Holandský kouč Koeman v Ženeve doprial debut v najcennejšom drese 18-ročnému Justinovi Kluivertovi. Syn slávneho otca Patricka vybehol na trávnik v 78. minúte, keď vystriedal autora dvoch zásahov Memphisa Depaya.

Kluivertovci sú tak v poradí desiata otcovsko-synovská dvojica v tíme Holandska.

“ Zaslúžili sme si streliť aspoň jeden alebo dva góly. „ Fernando Santos, tréner Portugalska

"Som veľmi šťastný. Nehral som veľa, ale som rád, že tento okamih nastal. Dúfam, že v budúcnosti pridám ďalšie štarty. Všetko závisí odo mňa. Na ihrisku musím dokazovať moje kvality oveľa viac ako môj otec, debut v reprezentácii je však výnimočná chvíľa," povedal Justin Kluivert.

Kouč Portugalčanov Fernando Santos priznal, že jeho tím v príprave na MS utŕžil tvrdú ranu.

"Mohol som to urobiť lepšie, som zodpovedný za túto prehru. Ja som vybral hráčov, pozoroval súpera, nastavil stratégiu, aby sme držali loptu. Prvých desať minúť to išlo skvelo, ale potom sme od toho upustili. Inkasovali sme gól a veci sa skomplikovali," uviedol pre soccerway.com.

"Skúšali sme to kadejakými 'skulinkami', no do prestávky sme sa nevedeli presadiť. Po zmene strán to už bolo lepšie, aj keď, samozrejme, s desiatimi hráčmi o niečo náročnejšie. Napriek tomu sme sa dostali do troch-štyroch šancí. Zaslúžili sme si streliť aspoň jeden alebo dva góly," dodal Santos.