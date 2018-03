Messi na seba vyvíja tlak: Titul z MS dlhujeme sebe, nie ľuďom v Argentíne

Na Messiho hlavu mieri revolver, ktorý sa nazýva MS. Ak ich nevyhrá, pištoľ vystrelí a zabije ho, vraví tréner Argentíny.

27. mar 2018 o 9:42 SITA

MADRID. Tréner argentínskej reprezentácie Jorge Sampaoli je presvedčený, že na hlavu jeho najväčšej hviezdy Lionela Messiho mieri pomyselný revolver s označením majstrovstvá sveta 2018 v Rusku.

Hviezdny hráč FC Barcelona v minulosti zozbieral množstvo úspechov na klubovej úrovni, výraznejší reprezentačný mu však chýba. Trikrát si vyslúžil striebornú medailu na Copa América a rovnako druhý skončil aj na ostatných majstrovstvách sveta v Brazílii v roku 2014.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Jedinou výnimkou bol olympijský turnaj v Pekingu 2008, odkiaľ si Argentína priniesla zlaté medaily. Na olympijských turnajoch vo futbale však z dôvodu vekového ohraničenia nemôžu hrať všetci najlepší futbalisti.

“ Teraz alebo nikdy. Naša generácia pomaly končí, nastanú hráčske zmeny. Dlhujeme to sami sebe, nie ľuďom doma v Argentíne. „ Lionel Messi

"Na Messiho hlavu mieri revolver, ktorý sa nazýva majstrovstvá sveta. Ak ich nevyhrá, pištoľ vystrelí a zabije ho. Pre tento tlak si nemôže naplno vychutnať svoj talent. Negatívnosť okolia mu škodí," bráni Sampaoli svojho najdôležitejšieho zverenca na stránkach denníka Marca.

Ako však následne upozornili viaceré médiá, Messi si tento tlak spojený so ziskom titulu majstra sveta spôsobuje taktiež sám. Aj keď to doteraz nemal vo zvyku, v ostatnom čase už niekoľkokrát vyhlásil, že ho na MS v Rusku nezaujíma nič okrem zlatej medaily.

"Mám pocit, že ak nevyhráme MS v Rusku, jedinou možnosťou bude vzdať sa národného tímu," povedal Messi v nedávnom programe La Cornisa, odvysielanom televíznou spoločnosťou América.

Pred utorňajším medzištátnym prípravným duelom v Madride proti Španielsku znova zdupľoval svoje slová pred zástupcami médií.

"Teraz alebo nikdy. Naša generácia pomaly končí, nastanú hráčske zmeny. Dlhujeme to sami sebe, nie ľuďom doma v Argentíne. Vždy do toho dávame maximum, boli sme v troch finále. Chceme zistiť, ako chutí triumf na MS. Byť tak blízko a nevyhrať ich bolo pre nás sklamaním. Dúfame, že to teraz zmeníme," cituje denník AS slová Messiho, ktorý je už po svalových problémoch v poriadku.