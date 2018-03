Jágr reaguje na kritiku prilby, prestane ju nosiť: Bola to kravina

Jaromír Jágr sa v ostatnom období trápi s početnými zraneniami.

27. mar 2018 o 13:30 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Keď sa v polovici februára legendárny český hokejista Jaromír Jágr zranil po tvrdom súboji s Marekom Sikorom z Havířova, hovoril o tom, že keď sa podobné zákroky budú opakovať, najbližšie ho môžu vziať v truhle.

Na Jágrove slová reagoval jeho bývalý spoluhráč Petr Nedvěd, ktorý poukázal na iného vinníka.

"Bola to rana ako z dela. Odniesla si to jeho hlava, ale faul to nebol. Bohužiaľ mu nepomohla tá jeho prilba. Sám som s ňou chvíľu hral. A ochráni vás asi tak, ako keď máš na hlave čiapku," vyhlásil vtedy legendárny Nedvěd.

Jágr sa teraz trápi so zranením kolena. Vyhlásil, že už s ľahkou prilbou hrať nebude. "Bola to kravina, so zranením to však nesúviselo," hovorí Jágr podľa iDnes.cz.

Ľahkú prilbu nazývajú v Česku "skořápka", teda škrupina. Je síce jednoduchá, no zastaraná. Nedvěd ju označil za prilbu z doby kamennej a v NHL je zakázaná.

Jágr prilby vo všeobecnosti nemá rád. Keď v 90. rokoch v NHL neboli nutné počas rozkolčulovania, nemal ich. Tak isto na tréningoch. Považuje ich za nutné zlo.

"Nemal som otras mozgu. Padol som, pretože som narazil hlavou na mantinel. Napriek tomu ju už nosiť nebudem," pokračuje Jágr.

Napriek tomu odmieta, že by sa sťažoval neoprávnene.

"Nikdy som nefňukal. V NHL som stihol éru, keď sa človek bál, že zápas neprežije. To už teraz nie je. Verím, že do piatich rokov, možno aj skôr, už podobný hit bude faulom aj v Česku. Pomôže to tunajšiemu hokeju i hráčom," ubezpečuje legendárny hokejista, ktorý v súčasnosti pôsobí v Českom Kladne, ktorému i šéfuje.

