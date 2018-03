Kyrgios a Verdasco sa hádali na twitteri, Austrálčan nazval Španiela ufňukancom

Tenisti sa v Miami môžu stretnúť v semifinále.

27. mar 2018 o 13:40 SITA

MIAMI. Austrálskeho tenistu Nicka Kyrgiosa pri sledovaní pondelňajšieho zápasu jeho krajana Thanasiho Kokkinakisa s Fernandom Verdascom v americkom Miami pomkli Španielove ponosy k poznámke na twitteri, neskôr si prostredníctvom tejto mikroblogovacej siete vymieňali názory.

"Dúfam, že TK vyhrá tento duel, Verdasco je najväčším ufňukancom," napísal Kyrgios. Príspevok síce potom stornoval, ale screenshot sa dostal k Španielovi, ktorý tiež na twitteri podotkol: "Nick Kyrgios, keď máš guráž napísať urážlivý 'tweet', mal by si mať aj odvahu nezmazať to."

Prečítajte si tiež: Verejnosť kritizuje Kyrgiosa: rozmaznané decko i škvrna športu

Austrálčan odvetil: "Pokojne by som to Fernandovi povedal aj do očí. Ten predchádzajúci 'tweet' som zrušil z dôvodu, že som nechcel vyvolať nežiaducu pozornosť."

Verdasco sa u rozhodcu sťažoval, že ho vyrušuje jeden z divákov, žiadal vyviesť muža z hľadiska. Ukázalo sa, že to bol Kokkinakisov otec. Verdasco v treťom kole zvíťazil 3:6, 6:4, 7:6 (4).

Španiel uspel po sérii šiestich prehier s Austrálčanmi. So samotným Kyrgiosom sa môže stretnúť v semifinále.