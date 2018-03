Pôvodom Srb debutoval za Slovensko. A v Slovane bude platiť

Kapitán Slovana Boris Sekulič reprezentoval Srbsko v kategórii do 19 rokov, ale odvtedy sa mu už neozvali. A tak prijal ponuku zo Slovenska.

Vo finále Kráľovského pohára v Thajsku ste debutovali v slovenskej reprezentácii. Čo to pre vás znamená?

„Atmosféra vo finále bola fantastická, čo nie je bežné v prípravných zápasoch. Veľkú chybu som nespravil, ale z mojej strany to nebolo nič extra. Mohlo to byť oveľa lepšie. Viem hrať lepšie. Nikdy som nehral v takom teple a vzduchu. Aj keď naši súperi neboli až takí atraktívni, celkovo by som to hodnotil pozitívne.“

Ako hodnotil váš výkon tréner Ján Kozák?

„Dlho sme sa nerozprávali. V krátkosti mi povedal, že to bolo na prvýkrát v poriadku. Teraz je na mne, aby som potvrdil výkonnosť v klubovom drese. To je jediná cesta k úspechu.“

Ste pôvodom Srb a iba vlani ste získali slovenské občianstvo. Čo ste prežívali, keď ste počuli pred zápasom hymnu?

„Na Slovensku žijem sedem rokov. Rozvíjal som sa tu ako hráč i človek. Aj keď som sa nenarodil na Slovensku, tak to bol skvelý pocit.“

Váš krajan a dnes eso Manchester United Nemanja Matič tiež získal občianstvo a plánoval reprezentovať Slovensko. Srbi ho však prehovorili. Nemali ste podobnú skúsenosť?

„Keď Nemanja získal slovenské občianstvo, bol mladší ako ja. Už ako hráč Košíc bol reprezentantom Srbska do 21 rokov. V tom čase trénoval Trnavu srbský kouč Vladimir Vermezović a myslím, že práve on ho odporučil pre srbský národný tím.“

Nelákali aj vás z rodného Srbska, aby ste ich reprezentovali?