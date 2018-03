Má za sebou dva úspechy. Brunegraf: Viesť reprezentáciu je neskutočná česť

Slovenskí mladíci triumfovali aj v druhom zápase proti Albánsku.

27. mar 2018 o 23:08 TASR

ŽILINA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov dosiahla obe kvalifikačné víťazstvá nad albánskymi rovesníkmi pod trénerským vedením Ota Brunegrafa.

Nie je však isté, kto bude jej koučom v zostávajúcich stretnutiach 2. skupiny bojov o majstrovstvá Európy 2019.

Dva úspechy

Tie sú na programe až na jeseň a bývalý tréner Pavel Hapal po príchode do Sparty Praha naznačil, že by si chcel priviesť svojho dlhoročného asistenta.

Brunegraf má za sebou v úlohe hlavného kouča dva úspechy a v pozápasových vyjadreniach uňho prevládala spokojnosť z momentálnej situácie:

"Po dvoch úspešných zápasoch som v dobrom rozpoložení, aj chalanom sa možno podarilo niekam posunúť. Človek má túžbu pokračovať, ale neviem, ako sa to vyvinie. Necháme tomu čas a uvidíme.

Viesť reprezentáciu je neskutočná česť, obrovská hrdosť a ocenenie asi pre každého trénera. Je to priorita, ale uvidíme, či príde ponuka, ak nie, musím rozmýšľať ináč."

Druhá priečka tabuľky

Jeho zverenci zdolali Albáncov najprv na pôde protivníka, kde museli otáčať nepriaznivý stav, v utorok sa doma v Žiline radovali z jasnejšieho triumfu. Víťazstvá sa rodili odlišným spôsobom:

"Prvý zápas bol náročnejší vzhľadom na tri prehry za sebou, po ktorých nasledoval. Preorientovať sa nanovo je zakaždým veľmi ťažké, navyše, hralo sa po takmer štvormesačnej odmlke, odkedy sme sa videli naposledy.

Dosiahli sme veľmi potrebný výsledok a teraz nás nesmierne teší vyšší počet strelených gólov. Dosiaľ sme všetky víťazné zápasy lámali ťažko.

Aj keď stále možno neboli všetky fázy úplne podľa našich predstáv, dali sme dosť gólov, takže sme dokázali to, čo sme chceli."

Slovensko sa šesťbodovým zásahom v dvojzápase s Albánskom prepracovalo už na druhú priečku tabuľky.

Tá však sama o sebe nezaručuje účasť v baráži, pretože z deviatich kvalifikačných skupín do nej postúpia iba štyri najlepšie tímy na druhých miestach.

Brunegraf: Dokážu zvládnuť náročné zápasy

Škrt cez rozpočet spôsobila predovšetkým domáca prehra s Islandom, Slováci ju môžu odčiniť v septembri u súpera. Potom na nich čakajú ešte domáci duel s Estóncami a záverečné vystúpenie v Severnom Írsku.

"Musíme zvládnuť ďalšie tri zápasy a potom čakať, či budeme mať dostatočný počet bodov, aby sme boli medzi štyrmi mužstvami v play off, a potom ešte zvládnuť baráž. Zápasov ku konečnému cieľu je naozaj veľa.

Keď to skúsime a budeme sa odrážať od najbližšieho súboja k ďalšiemu, možno sa nám to podarí. Všetkých hráčov by som veľmi chcel presvedčiť, že ako tím majú obrovskú silu.

Dokážu zvládnuť náročné zápasy," pokračoval 45-ročný Brunegraf, ktorý dal vo svojich prvých stretnutiach v úlohe hlavného trénera príležitosť aj nováčikom:

"Milan Dimun zažil premiéru v Albánsku, teraz nastúpil Christián Herc, takže kolektív sa vie okysličiť novou krvou.

Všetci fungujú tak, ako majú, musím povedať, že aj pri určitých absenciách mužstvo chcelo v tomto dvojzápase zaberať naplno.

Pevne verím, že im to vydrží a budú fungovať aj naďalej a v ďalších troch dueloch sa pokúsia zabojovať o možnosť, ktorá stále je, aj keď bude náročné zvládnuť ju."

Kus futbalového života

Rovnako ako pred dvojzápasom s Albánskom aj po ňom bude mať slovenská "dvadsaťjednotka" značnú súťažnú prestávku.

Najbližšie kvalifikačné merania síl absolvuje až na jeseň, dovtedy môžu nastať zmeny nielen na trénerskom poste, ale aj v hráčskom kádri.

"Je to veľmi zaujímavé, keďže odstup medzi zápasmi je pomerne dlhý, medzitým hráči prežijú kus futbalového života. Niekto sa niekam posunie, niekto môže stratiť formu, ktorú mal v tejto časti roka.

Z tohto pohľadu je to trocha ťažšie, pevne však verím, že aj na jeseň sa nájdu správni hráči s optimálnou športovou formou, ktorí budú pripravení zvládnuť zápasy," dodal Brunegraf pre TASR.

S odchodom Hapala sa mladí Slováci dokázali vyrovnať, pokiaľ by však lavičku opustil aj jeho najbližší spolupracovník, pridalo by to ďalší otáznik k už aj tak otvorenému záveru kvalifikácie.