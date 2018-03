Messi sa nemohol prizerať trápeniu Argentíny, z tribúny radšej odišiel

Argentína dostala od Španielska šesť gólov.

BRATISLAVA. Vrátil sa do reprezentácie, aby s Argentínou získal trofej. Lionel Messi sa však musel v utorok z tribúny prizerať na vyrovnanie negatívneho historického rekordu.

Španielsko v prípravnom medzištátnom zápase deklasovalo Argentínu 6:1.

Messi si ešte nedoliečil svalové zranenie a na všetko sa prizeral iba z tribúny. Po šiestom góle v sieti Argentíny sa ale postavil a lóžu opustil.

Messi: Chceme zistiť, ako chutí triumf na MS

V zápase zažiaril Isco, ktorý strelil tri góly. Raz sa presadili aj Diego Costa, Thiago Alcantara a Iago Aspas, čestný gól hostí dosiahol Nicolas Otamendi.

Španielski futbalisti boli v zápase stopercentne efektívni. Zo šiestich striel na bránu Argentíny strelili šesť gólov.

Messi v poslednom období neustále pripomína, že na svetovom šampionáte v Rusku chce s národným tímom triumfovať.

"Mám pocit, že ak nevyhráme MS v Rusku, jedinou možnosťou bude vzdať sa národného tímu," povedal Messi v nedávnom programe La Cornisa, odvysielanom televíznou spoločnosťou América.

"Teraz alebo nikdy. Naša generácia pomaly končí, nastanú hráčske zmeny. Dlhujeme to sami sebe, nie ľuďom doma v Argentíne. Vždy do toho dávame maximum, boli sme v troch finále. Chceme zistiť, ako chutí triumf na MS. Byť tak blízko a nevyhrať ich bolo pre nás sklamaním. Dúfame, že to teraz zmeníme," citoval denník AS slová Messiho, ktorý nakoniec do zápasu nezasiahol.

Obrovský tlak

"Na Messiho hlavu mieri revolver s názvom majstrovstvá sveta. Ak ich nevyhrá, zbraň vystrelí a zabije ho. Pre tento tlak si nemôže naplno vychutnať svoj talent. Negatívnosť okolia mu škodí," napísal tréner národného tímu Jorge Sampaoli vo svojej knihe.

Informáciu priniesli viaceré médiá, medzi nimi aj dailymail.com.

Argentínska hviezda ukončila reprezentačnú kariéru po neúspešnom finále Copa América 2016 proti Čile, no svoje rozhodnutie prehodnotila.

Bolo to Messiho tretie neúspešné finále v reprezentačnom drese v sérii. V roku 2015 tiež na Copa América nedokázala Argentína poraziť Čile a v roku 2014 neuspela ani v súboji o zlato na MS v Brazílii proti Nemecku.

"Národný tím je pre mňa uzavretá kapitola. Štvrté finále a zase nič. Robil som, čo sa dalo. Zo všetkého najviac som túžil vyhrať, ale ani teraz sa to nepodarilo. Myslím si, že je koniec," povedal vtedy Messi.