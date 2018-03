Stúpil som Talianovi na nohu, ale v žiadnom prípade nešlo o penaltu, tvrdí Angličan

Anglicko v príprave remizovalo s Talianskom, vyrovnávajúci gól dostalo z pokutového kopu.

28. mar 2018 o 10:42 SITA

LONDÝN. Anglickí futbalisti v utorok večer v londýnskom Wembley neboli ďaleko od natiahnutia šnúry stretnutí bez inkasovaného gólu.

Napokon ju však neudržali, keď v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta v Rusku (14. júna - 15. júla 2018) remizovali 1:1 s Talianmi.

Skóre duelu v 26. minúte otvoril Jamie Vardy, ktorý zužitkoval rýchlu rozohrávku štandardnej situácie. V 87. minúte sa o vyrovnanie z pokutového kopu postaral neapolský útočník Lorenzo Insigne.

Pre Angličanov to bol prvý inkasovaný gól po 624 minútach, dovtedy posledným bol zásah slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku vlani v septembri vo Wembley v rámci duelu F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018; Angličania vtedy uspeli 2:1.

Angličania sa hnevajú

Zverenci Garetha Southgata a aj samotný tréner po utorkovom súboji mali ťažké srdce na nemeckého hlavného arbitra Deniza Aytekina, ktorý nariadil pokutový kop po tom, ako využil systém videoasistencie (VAR) - ten bude v akcii aj na svetovom šampionáte.

“ Ihneď som vedel, že to je pokutový kop, keď mi šliapol na nohu. Chcel som to za každú cenu, keďže sme si zaslúžili vyrovnať. „ Federico Chiesa

Sporným okamihom bol prienik Federica Chiesu a zákrok debutanta Jamesa Tarkowského z FC Burnley.

"O tom rozhodnutí by sa dalo diskutovať celý deň. Nemyslím si, že VAR vyrieši takéto situácie. Podľa záberov sa zdá, že Tarkowski stúpil na jeho nohu, no bolo to v pohybe a on napriek tomu padol," povedal podľa webu BBC Southgate.

Potom sa vrátil k piatkovej výhre svojho mužstva v amsterdamskej príprave nad Holanďanmi (1:0): "Tento systém môže byť úspešný. Ak by sme ho mali v Holandsku, kopali by sme penaltu a súper by v úvodných dvoch minútach prišiel o vylúčeného hráča. Tu sme na to doplatili."

Debutant Tarkowski dodal: "V žiadnom prípade nešlo o penaltu. Stúpil som mu na nohu, no ani som si to neuvedomil. Nechcem sa však sťažovať, tento týždeň bol skvelým zážitkom."

Chiesa: Vedel som, že to je na penaltu

Krídelník Fiorentiny Chiesa videl situáciu inak. "Ihneď som vedel, že to je pokutový kop, keď mi šliapol na nohu. Chcel som to za každú cenu, keďže sme si zaslúžili vyrovnať. Ak vezmem do úvahy naše iné príležitosti, mohli sme aj vyhrať," uviedol Chiesa pre Rai Sport, citoval ho web football-italia.net.

Luigi Di Biagio, dočasný kouč Talianov, mal viac dôvodov na radosť než v piatok, keď jeho zverenci v Manchestri prehrali 0:2 s Argentínčanmi.

"Boli sme konzistentnejší, spravili sme menej chýb a tiež som tam videl menej strachu. Pozitívny výsledok pomôže, no s výkonom by som i tak bol spokojný. Tento tím má charakter. Angličania boli nebezpeční iba v protiútokoch, my sme celkovo hrali dobre," vyhlásil tréner Talianov, ktorí po novembrovom neúspechu v baráži proti Švédom (0:1 vonku, 0:0 doma) na MS budú chýbať.