Slováci sa vrátili do boja o ME. Pomohol im aj hráč, ktorý viac ako pol roka absentoval

Lukáš Haraslín strelil úvodný gól stretnutia proti Albánsku.

28. mar 2018 o 11:25 SITA

ŽILINA. Najprv odohral štvrťhodinku ako striedajúci hráč v Albánsku, ale v domácom súboji proti tomu istému súperovi vo futbalovej kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2019 do 21 rokov už bol krídelník Lukáš Haraslín k dispozícii celý zápas.

Strelil aj dôležitý prvý gól a prispel k jednoznačnému slovenskému triumfu (4:1).

Dvadsaťdvaročný ofenzívny hráč v službách poľskej Lechie Gdansk bol pritom vyše pol roka mimo po ťažkom zranení kolena z vlaňajšieho júla a následnej rehabilitácii.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Problémy im narobila prehra s Islandom

"Pevne verím, že tento gól mi pomôže. Keď som sa zranil, bol som psychicky dolu, všetko zlé je na niečo dobré. Dúfam, že dobrú formu z tohto duelu si prenesiem aj do klubu," vravel Haraslín po utorkovom žilinskom súboji.

Prečítajte si tiež: Mladí Slováci deklasovali Albánsko a splnili cieľ

Pred zápasmi s Albáncami boli mladí Slováci pod tlakom. Po nečakanej domácej prehre s Islanďanmi (0:2) a očakávaných nezdaroch proti silným Španielom (1:4 a 1:5) museli naplno zabodovať, ak si chceli udržať šancu na postup.

Úlohu splnili, keď najprv na albánskom blate zvíťazili 3:2 a potom aj doma na umelej tráve v Žiline 4:1.

"Domáci zápas s Albánskom sme odohrali dobre celé mužstvo - od brankára až po hrotového útočníka a odrazilo sa to aj na výsledku. Nemôžeme teda hľadať muža zápasu... Keď budeme aj naďalej hrať ako kolektív, a v tom je naša sila, budeme aj víťaziť," zamyslel sa Haraslín.

Čakajú ich tri náročné zápasy

Suverénnym lídrom 2. skupiny kvalifikácie ME 2019 do 21 rokov sú Španieli, ktorí sú stále stopercentní - 18 bodov zo 6 zápasov so skóre 19:6.

Slováci so 6-bodovým mankom a zároveň jednobodovým náskokom pred Severnými Írmi okupujú druhé miesto, no v závere kvalifikácie ich čaká trojica náročných súbojov - na Islande (11. septembra), doma proti Estónsku (12. októbra) a napokon o štyri dni neskôr v Severnom Írsku.

“ Verím, že tie zápasy zvládneme ako proti Albáncom. Práve proti nim sme ukázali, že vieme zahrať aj pod tlakom. „ Lukáš Haraslín.

Na záverečný turnaj ME postúpia priamo víťazi skupín. Štyria najlepší z druhých priečok (do úvahy sa budú brať výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom v skupine) dostanú šancu v baráži hranej na odvetu

"Posunuli sme sa na druhú priečku v tabuľke, no čakajú nás ďalšie náročné stretnutia. Nepomôže nám nič, iba víťazstvá. Verím, že tie zápasy zvládneme ako proti Albáncom. Práve proti nim sme ukázali, že vieme zahrať aj pod tlakom. Teda tak, že musíme vyhrať," uzavrel Haraslín.