Slovan ostáva aj naďalej v KHL, vedenie súťaže ho napokon nevylúčilo

V prestížnej lige končia Lada Togliatti a Jugra Chanty-Mansijsk.

28. mar 2018 o 11:18 (aktualizované 28. mar 2018 o 14:10) SITA, TASR

MOSKVA. Rada riaditeľov Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na svojom stredajšom zasadnutí v Moskve rozhodla o vylúčení klubov Lada Togliatti a Jugra Chanty-Mansijsk.

V sezóne 2018/2019 tak bude mať KHL dovedna 25 účastníkov vrátane Slovana Bratislava.

Majú svoj vlastný rating

Rada riaditeľov zverejnila svoj verdikt po svojom stredajšom zasadnutí. O vylúčení Lady a Jugry rozhodla na základe dlhodobého interného ratingu, ktorý posudzuje komplexnú schopnosť klubov pôsobiť v lige.

Rebríček zahŕňa športové i ekonomické ukazovatele. Lada a Jugra obsadili v tejto sezóne v základnej časti posledné dve priečky v tabuľke Východnej konferencie.

Vlani na základe tohto ratingu a vyhodnotenia ôsmich kritérií opustil KHL tím Metallurg Novokuzneck, ktorý sa presunul do nižšej ruskej súťaže VHL.

Vo zverejnenom rebríčku obsadil Slovan Bratislava 21. miesto, s dostatočným odstupom od tzv. zóny risku. Pred sezónou 2017/2018 patrila slovenskému účastníkovi ešte 19. priečka.

V bezprostrednom ohrození sa nachádzali okrem Jugry a Lady aj Amur Chabarovsk, Červená hviezda Kchun-lun a Severstaľ Čerepovec. Dva z týchto tímov - Amur a Severstaľ - si v tejto sezóne výrazne polepšili účasťou v 1. kole play off.

Súťaž reaguje aj na finančné problémy klubov

Základná časť nasledujúcej sezóny KHL sa začne 1. septembra. Dejiskom tradičného Zápasu hviezd KHL bude 20. januára 2019 mesto Kazaň, kandidátmi boli aj Helsinki, Omsk a Magnitogorsk.

Jednotlivé kluby v základnej časti odohrajú minimálne 60 duelov, v rozpise sa zvýši počet duelov so súpermi z rovnakej divízie či konferencie.

Vedenie súťaže sa rozhodlo prerušiť ligu počas turnajov Euro Hockey Tour maximálne na päť dní.

Rozpis zápasov chce liga zverejniť už v polovici júna, aby kluby mohli čo najefektívnejšie pracovať v oblasti marketingu a fanúšikovia jednotlivých tímov mali možnosť lepšie si naplánovať prípadné výjazdy k súperom.

Keďže v ostatných rokoch sa v súťaži objavili problémy v kluboch s financovaním, vedenie KHL sa rozhodlo ustanoviť pracovnú komisiu, ktorej cieľom bude analyzovať jednotlivé organizácie a optimalizovať prácu v tímoch a stabilizovať financovanie.

Do konca kalendárneho roka 2018 sa pod drobnohľad dostanú vybrané družstvá, medzi nimi by mal byť aj Slovan Bratislava.

Potvrdený je aj platový strop na najbližší ročník, kluby môžu hráčom rozdeliť do 850 miliónov rubľov (približne 11,91 milióna eur). Do tejto sumy sa nebudú rátať platy hráčov do 21 rokov, čo by malo zvýšiť šancu pre mladíkov.

KHL sa v stredu zaoberala aj možnosťou zmeny formátu play off. Po novom by mohlo prísť k medzikonferenčným súbojom už v 3. kole vyraďovacej časti a nie až v záverečnej sérii o Gagarinov pohár.

Šéf KHL Dmitrij Černyšenko prezradil, že v niekoľko duelov základnej časti súťaže plánujú odohrať v európskych krajinách, ktoré nie sú súčasťou KHL. "Včas o tom budeme informovať," povedal pre portál Championat.com Černyšenko, ktorého v stredu potvrdili na poste šéfa súťaže do roku 2020.