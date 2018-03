Valach: Fanúšikovia by si mali vyskúšať Okolo Flámska. Pochopili by

Športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Ján Valach bude s Petrom Saganom aj na Okolo Flámska 2018.

28. mar 2018 o 16:50 Zoran Boškovič

V akej forme sa Peter Sagan cíti pred druhým monumentom v sezóne Okolo Flámska, ktorý sa pôjde v nedeľu?

"Na tom, ako jazdí, vidno, že jeho forma graduje a stúpa. Všetci v tíme sme spokojní s tým, ako to ide. Urobíme pred Okolo Flámska ešte zopár tréningov a potom uvidíme."

Minulú nedeľu Sagan zvíťazil na klasike Gent - Wevelgem. Štatistika hovorí, že keď ju vyhral, na Okolo Flámska podal najlepšie výkony v kariére. Je to len náhoda?

“ Najprv víťazstvá idú akoby ľahšie a cyklista sa stane topfavoritom. Potom prídu noví mladí pretekári, ktorí sa snažia využiť sily tohto jazdca lebo vedia, že je vodítkom k úspechu. „ Ján Valach

"Štatistika môže niečo hovoriť a my by sme aj boli radi, keby to tak bolo aj teraz. Nechceme však nič zakríknuť. Peter aj ostatní chalani majú dobrú výkonnosť, nedeľa však bude veľmi ťažký deň a musíme byť na všetko pripravení.

Je ťažké hovoriť o tom, čo a ako bude. Treba si Okolo Flámska zažiť na vlastnej koži. Potom by aj fanúšikovia pochopili, že sú to preteky len pre tých najsilnejších. Človek musí mať skvelý deň, silu v nohách, super tím okolo seba a aj kus šťastia. Potom môže všetko klapnúť. Peter je však pripravený."

Belgický cyklista Greg Van Avermaet vyhlásil, že pred pretekmi to už nie je ani tak o ňom a Saganovi, ale skôr o Saganovi proti všetkým ostatným. Súhlasíte?

"Vidí to každý. Peter preteká a vždy ide za víťazstvom. Toto je otázka skôr naňho, no ako športový riaditeľ som dlhé roky v cyklistike a môžem povedať, že každý pretekár sa dostane v určitom veku do momentu, keď začne byť sledovaný.