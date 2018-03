Slovan dokázal, čo sa mu ešte nepodarilo. Má dobrú správu pre klub aj fanúšikov

Na fanúšikov i klub čaká niekoľko noviniek, tá podstatná sa týka financií.

28. mar 2018 o 16:08 TASR

BRATISLAVA. HC Slovan Bratislava chce od budúcej sezóny v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) dôstojnejšie reprezentovať slovenský hokej. Pomôcť by k tomu mal nový generálny partner a vyrovnaný rozpočet.

Prečítajte si tiež: Slovan ostáva aj naďalej v KHL, vedenie súťaže ho napokon nevylúčilo

Na fanúšikov i klub čaká niekoľko noviniek, tá podstatná sa týka financií.

"Všetky veci, ktoré sme čakali, ešte nemáme doriešené, ale sú vo finálnej fáze. Máme po prvý raz podpísanú zmluvu s generálnym partnerom na ďalšiu sezónu, čo je veľmi pozitívna správa pre nás aj pre fanúšikov. Máme pripravený aj schválený rozpočet na sezónu a po prvý raz v histórii klubu je vyrovnaný. Znamená to, že neplánuje generovať ďalšie straty a dlhy," povedal pre TASR generálny manažér Slovana Patrik Ziman a dodal.

"Veľmi podstatné a dôležité je, akým spôsobom budeme sanovať dlhy z uplynulých rokov. To je ešte vec, ktorej sa musíme venovať a v priebehu budúceho týždňa by som mal mať viac informácií."

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Slovan sa cíti ako súčasť KHL

V stredu Rada riaditeľov nadnárodnej ligy rozhodla o vylúčení Lady Togliatti a Jugry Chanty-Mansijsk. Vo zverejnenom rebríčku obsadil Slovan Bratislava 21. miesto.

Prečítajte si tiež: Slovan dlhuje hráčom výplaty za štyri mesiace, v KHL chce hrať aj v budúcej sezóne

"My sme približne s takýmto umiestnením počítali. Samozrejme, nás to teší, pretože sa považujeme za súčasť KHL a vníma to tak jedna i druhá strana," uviedol Ziman.

Vedenie KHL ďalej informovalo, že ročník 2018/2019 odštartuje v sobotu 1. septembra. Kalendár s rozpisom základnej časti zverejní vedenie súťaže najneskôr 15. júna.

V novom ročníku by sa mal takisto zvýšiť počet zápasov, každý tím by mal odohrať minimálne 60 stretnutí v základnej časti, čo znamená aspoň o štyri viac ako v práve sa končiacej sezóne.

Bude hostiť zaujímavejšie zápasy

Viac zápasov medzi sebou odohrajú tímy z rovnakej divízie, respektíve konferencie.

Prečítajte si tiež: Prečo hráči nechodia do Slovana? Môžu za to financie i diera, tvrdí Hudec

"Informácia, ako budú zápasy vyzerať, ešte nie je k dispozícii, musíme si počkať na oficiálny kalendár. My ho predtým dostaneme neoficiálne a môžu prebehnúť nejaké interné rokovania. Túto zmenu však vnímame pozitívne, pretože preháňať športovcov cez niekoľko časových pásiem je hlúposť.

My sme vlani prvý takýto výjazd ešte vedeli zvládnuť, lebo sme do Vladivostoku prišli o niekoľko hodín vopred a nastúpili sme bez príznakov jetlagu, ale druhý výjazd si už vyžiadal svoju daň. Rovnako na to doplatili aj hráči Kchun-lunu u nás.

Neprospieva to fanúšikom ani výsledkom a bola len otázka času a stratégie, ako to prerobiť," dodal Ziman, ktorý predpokladá, že Slovan bude vďaka zmene hostiť viac zaujímavých a atraktívnych zápasov.