Slabiny? Žiadne nemajú, tvrdí expert

Začína sa semifinále hokejovej ligy. Vo štvrtok nastúpi Nitra na prvý zápas proti Banskej Bystrici.

28. mar 2018 o 21:16 Marián Szűcs

BRATISLAVA. V minulých dvoch rokoch nepustili do boja o titul nikoho iného. Finále patrilo im. Predvlani sa slovenskými šampiónmi stali hokejisti Nitry po výhre nad Banskou Bystricou. Vlani to bolo naopak.

Na papieri sú to zrejme dva najlepšie tímy v lige. Tento rok sa však do boja o titul dostane iba jeden z nich. Nitra a Banská Bystrica totiž na seba narazia už v semifinále. Séria sa začína vo štvrtok v Nitre (18.00).

Bilancia 9:2 pre Banskú Bystricu

Nitra – Banská Bystrica Vzájomné zápasy v sezóne: 3:2 pp, 1:7, 0:3, 1:2, 3:6, 1:4 Tromfy Nitry: vyrovnaný káder, kreativita v útoku Žolík: Michal Krištof Tromfy Banskej Bystrice: účinný systém, schopnosť vyhrávať tesné zápasy Žolík: Miloš Bubela Tip SME: 3:4 Program série Prvý zápas, štvrtok o 18.00: Nitra – Banská Bystrica Druhý zápas, piatok o 17.00: Nitra – Banská Bystrica V pondelok a utorok o 18.00 sa bude hrať v Banskej Bystrici

„Určite to bude pre fanúšikov zaujímavá séria. A myslím, že aj veľmi vyrovnaná,“ predpovedá bývalý hokejista Michal Hudec.

V minulosti hrával za Banskú Bystricu, teraz je asistentom trénera reprezentácie do 16 rokov a ligové zápasy spolukomentuje v televízii.

Nitra vyhrala základnú časť ligy. Banskobystričania skončili až štvrtí, ale bilancia vzájomných zápasov za posledný rok hovorí jednoznačne v ich prospech – z jedenástich stretnutí vyhrali až deväť.

Vlani zvládli finálovú sériu 4:1 na zápasy a v tejto sezóne vyhrali v piatich zo šiestich súbojov so skóre 24:9.

„Banská Bystrica mala v základnej časti na Nitru nejaký kľúč, ale ani jeden tím sa na tú bilanciu nebude pozerať. Play off je iná súťaž. Rozhoduje momentálna forma a myslím, že šance sú úplne vyrovnané,“ reaguje Hudec.

Nemajú slabinu

Nitra ťaží z nápaditosti v útoku, tím ťahá produktívna dvojica Michal Krištof – Matej Paulovič. Banská Bystrica zasa dominuje vďaka rokmi zdokonaľovanému systému a intenzite hry.

„Aké majú tieto tímy slabiny? To je ťažká otázka. V Banskej Bystrici sa možno sa riešila brankárska otázka, ale vo štvrťfinále zachytal Lukáš veľmi dobre. Neviem vybrať slabiny ani u jedného,“ vraví Hudec.

„V Nitre majú za posledné sezóny konsolidovaný káder a vhodne ho dopĺňali. Všetci hráči sú zdraví, čo je v play off veľmi dôležité. Majú široký káder a to isté platí aj o Banskej Bystrici. Ukázalo sa to vo štvrťfinále proti Košiciam - vypadli lídri Lamper a Surový, ale vedeli tím doplniť a hrali dobre. Je to úplne otvorená séria,“ rozoberá Hudec.

Kreativita verzus stroj

„Máme hráčov, ktorí sa naučili hrať v play off. Hovorí sa, že mladí vyhrávajú základnú časť, play off zase skúsení, ktorí nestratia hlavu v dôležitých okamihoch. U nás takých máme,“ tvrdí tréner Nitry Antonín Stavjaňa.

„Verím, že naša ofenzívna kreativita prebije istú strojovosť súpera," dodal pre TASR.

„Všetky predchádzajúce výsledky, hoci sú pre nás veľmi úspešné, sa mažú. Vychádza to opäť na veľmi vyrovnanú a atraktívnu sériu," reagoval útočník Marek Bartánus, ktorý je kapitánom Banskej Bystrice namiesto maródujúceho Tomáša Surového.

„Rozhodnú forma, psychika a určite aj šťastie,“ predpovedá Hudec.