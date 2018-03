Varga: Raz bude na mäso možno rovnaká daň ako na alkohol

Dá sa vrcholový šport robiť bez mäsa či mlieka?

29. mar 2018 o 22:45 Miloslav Šebela

Rozhovor pre denník SME: Kedysi v stravovaní nerobil veľké rozdiely. Dal si klobásu aj slaninu, o mliečnych výrobkoch nehovoriac. Dnes triatlonista Richard Varga nič z toho neje. Vraví, že vďaka rastlinnej, teda vegánskej strave sa cíti lepšie a pomáha mu podávať lepšie výkony.

Má strava podľa vás vplyv na športový výkon?

„Určite. Ani do svojho auta nechcete tankovať benzín, keď máte motor na naftu. Rovnako aj pre ľudské telo platí, že by ste mali jesť to, čo neškodí vášmu zdraviu. Stravou si viete pomôcť. Kvalita potravín sa dnes mení. Sám som to nevnímal vždy takto a tiež som prešiel určitým procesom. V minulosti som mával žalúdočné problémy. A to ovplyvní aj vašu náladu, výkony i schopnosť trénovať.“

Radíte sa o strave aj s odborníkmi na výživu?

„Áno, rád si vypočujem argumenty a nechám si poradiť. Jeden z mojich známych pracuje vo firme, ktorá vyrába výživové doplnky. Nastavili svoju filozofiu tak, že sa nezaujímajú o komerčnú stránku, ale berú ohľad len na to, čo je pre športovca najlepšie.

Sám mi pred časom hovoril, že to, čo jem, sa mi raz vráti. Že sa nestravujem zdravo a budem mať z toho len problémy. A presne to sa stalo. Mal som problémy so zubami, kosťami a rôzne zápaly. Jedlom som tieto problémy vlastne podporoval.“

Neabsolvovali ste nejaké testy na intoleranciu? Nebolo to tým, že niektoré potraviny vám škodia?

„Absolvoval som testy dávno ešte ako tínedžer. Keď som iba plával. Vtedy bol náznak na alergiu na chlór. V poslednej dobe som testy nemal. Ale väčšinu som sám odpozoroval. Napríklad to, že pred tréningom nie je dobré jesť mliečne výrobky.

Na jednej strane zaplieňujú, ovplyvňujú vyprázdňovanie. Neprispievajú k pohode. V minulosti som nikdy nemal vážne problémy, ktoré by mi nedovolili pokračovať v kariére. Skôr to vždy bolo v štádiu, že to boli veci, ktoré som neriešil, no mierne ma obmedzovali.“

Ako ste teda zmenili svoju stravu?

„Neustále sa tým zaoberám a zbieram skúsenosti o tom, ako môžem robiť veci lepšie a zdravšie. V rámci toho je niekoľko bodov. Prvým je, že strava by mala zodpovedať tomu, v akom podnebí žijete.

“ Kamaráti si tiež zo mňa radi urobia srandu. Ja sa však nikoho nesnažím presviedčať. Možno to niekoho zaujme a sám sa rozhodne vyskúšať to. Nútiť a presviedčať je zbytočné. „ Richard Varga

Preto sa snažím obmedziť exotickú stravu. Sú to potraviny, ktoré sem museli dopraviť z obrovskej diaľky, nerastú v našej zemepisnej šírke, naše telo na ne nie je často prispôsobené.

Niektoré exotické jedlá ľudský organizmus ochladzujú. Lenže vzhľadom na naše podnebie potrebujeme niekedy skôr telo zohriať. Ďalej na základe mojej krvnej skupiny som sa dopracoval k tomu, že by som nemal jesť mäso. Je pravda, že na rastlinnú stravu som prešiel na základe stávky jedného kamaráta.

Povedal mi, ako sa začal cítiť. Chcel som to vyskúšať na vlastnej koži. Vždy som si myslel že je to nejaká sekta, ktorá chce chrániť zvieratá a odopiera si výrobky zo zvierat. Zistil som však, že sa takto dá stravovať, a pritom to je zdravšie.“

Čo sa stalo, keď ste prestali jesť mäso?

„Bude to znieť paradoxne, ale jem menej a mám viac energie. Ľudia si myslia, že keď budú menej jesť, budú hladní.