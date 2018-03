Podarí sa Saganovi po druhý raz vyhrať Okolo Flámska? Hlasujte v ankete

Vybrali sme mená najväčších favoritov. Prekvapí však napokon niekto úplne iný?

29. mar 2018 o 14:56 SME.sk

BRATISLAVA. "Prirovnal by som to k plnému štadiónu na NHL alebo keď hučí futbalový štadión. Fanúšikovia sú všade - kričia, povzbudzujú. Na najťažších miestach trate som si ani neuvedomil, aké náročné to bolo," vravel Peter Sagan o klasike Okolo Flámska v roku 2012.

"Veľmi rád by som tu niekedy vyhral," doplnil v tom čase.

V roku 2016 sa mu to podarilo. Po sólovom úniku, keď sa 14 kilometrov pred cieľom odpútal od Belgičana Sepa Vanmarcka, mohol ešte pred cieľom radostne dvíhať ruky nad hlavu.

Vlani mu však obhajoba nevyšla. Pri stíhaní Belgičana Philippa Gilberta sa mu riadidlá zachytili o vetrovku jedného z divákov. Bolo to 15 kilometrov pred cieľom pri jednom z bannerov. Belgičan si už napokon víťazstvo nenechal vziať.

Aj v tomto roku patrí Sagan medzi najväčších favoritov na víťazstvo. Nie je však jediný. Šance sa dávajú aj Gregovi van Avermaetovi, Tiesjovi Benootovi či Sepovi Vanmarckeovi.

Kto z nich napokon uspeje? A prekvapí napokon triumfom niekto úplne iný? Hlasujte v našej ankete.