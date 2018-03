Pomyselnou jednotkou pre MS je Halák, ísť by si zaslúžili aj Čiliak a Rybár

Ktorí brankári budú reprezentovať Slovensko na MS 2018 v Dánsku?

BRATISLAVA. Na neoficiálnom zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pri štarte záverečnej fázy prípravy pred majstrovstvami sveta v Dánsku sa ukázali dvaja brankári - Ján Laco a Július Hudáček.

Laco už skôr avizoval, že jeho kariéra v národnom tíme sa chýli ku koncu a treba pristúpiť ku generačnej výmene, Hudáček zase netajil sklamanie z nenominácie na zimné olympijské hry 2018 v kórejskom Pjongčangu.

Na svetovom šampionáte sa takmer s určitosťou nepredstaví, pretože jeho manželka čaká druhé dieťa a termín pôrodu je v máji.

"Chceli sme, aby tu počas týchto dní boli dvaja brankári, aby hráči mohli trénovať na obidve bránky. Julo i Jano prišli veľmi radi. Julo bol sklamaný pred ZOH, Jano asi aj po nich, ale nebol tu žiaden problém," povedal aj pre agentúru SITA reprezentačný tréner gólmanov Ján Lašák.

"Máme piatich alebo šiestich adeptov smerom k majstrovstvám sveta. Zranený Konrád zo zoznamu vypadol, takže to nám trochu zmenilo plány. Chceli sme vidieť Adama Húsku, ale ten má povinnosti na univerzite, takže nemohol prísť.

Zostali nám ďalší dvaja mladí brankári - Dávid Hrenák, ktorý mal fantastickú sezónu, Denis Godla mal takisto dobrý ročník, i keď v play off nedostáva príležitosti," vyhlásil Lašák.

Čiliak a Rybár si MS zaslúžia

Hrenák z tímu St. Cloud State University v americkej súťaži NCAA sa napokon ocitol i v nominácii na tréningový kemp v Bratislave (2. - 4. apríla) a zápasy Euro Hockey Challenge proti Švédsku (5. - 6. apríla), kde utvorí tandem so skúseným Lacom.

"V Česku máme Marka Čiliaka a Paťa Rybára. Tí by si zrejme zaslúžili ísť na majstrovstvá sveta, ale ak by sa dostali až do finále tamojšej súťaže, museli by sme na nich čakať mesiac. Okrem toho sa môžu i zraniť.

Stále nemôžeme nominovať ani Denisa, pretože stále má zápasy play off. Musíme zvážiť, čo je najlepšie. Je to veľmi zaujímavé," zamyslel sa držiteľ kompletnej medailovej zbierky zo svetových šampionátov.

Pre svetový šampionát prichádza do úvahy aj Jaroslav Halák z New Yorku Islanders. Jeho tím už stratil akúkoľvek možnosť postúpiť do vyraďovacej časti sezóny.

Halák je pomyselná jednotka

V opačnej pozícii sa nachádza iný slovenský gólman v NHL Peter Budaj, pretože Tampa Bay je na čele Východnej konferencie a patrí medzi favoritov na celkový triumf.

"Jaro je naša pomyselná jednotka. Islanders už nemajú šancu postúpiť do bojov o Stanleyho pohár a budem s ním určite komunikovať. Ak by súhlasil, všetky tieto problémy sa vyriešia, ale uvidíme, aká bude jeho reakcia. Teraz som hovoril predovšetkým o gólmanoch na najbližšie tri týždne a Jaro v tomto období určite nebudú k dispozícii," povedal.

"Budeme sa snažiť, aby prišiel. Ešte sme sa tým však veľmi nezaoberali, pretože má pred sebou nejaké zápasy a nepatrí sa, aby sme mu teraz volali. Chceme sa sústrediť na tých brankárov, ktorých tu máme," uzavrel Lašák.