ONLINE: Zabojujú o finále. Zvolen vyzve Trenčín

Online prenos budete môcť sledovať s nami.

29. mar 2018 o 0:00 SME.sk

Hráči Zvolena postúpili do semifinále ako poslední.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Na postup do semifinále Kaufland play off slovenskej Tipsport ligy 2017/2018 potrebovali hráči Zvolena najviac zápasov. Šesť. V sérii so Žilinou triumfovali 4:2.

Ich súper z Trenčína dokázal Poprad zdolať v najkratšom možno čase. Potreboval len štyri zápasy. Teraz sa tieto tímy stretnú v boji o finále a favorit nie je jasný.

Semifinálová séria medzi Zvolenom a Trenčínom odštartuje v sobotu o 18:00 SEČ.

Online prenos: Zvolen - Trenčín (Tipsport liga 2017/2018, semifinále play off, 1. zápas)

