Brankár Nitry: Do Michaloviec si ideme pre body

Dúfam, že sa predvedieme dobrou hrou a budeme z východu odchádzať šťastní, doplnil Hroššo.

30. mar 2018 o 13:13 SITA

NITRA. Po pauze vyhradenej pre potreby národných tímov počas najbližšieho víkendu pokračuje najvyššej slovenská futbalová súťaž.

V "dolnej" časti Fortuna ligy zatiaľ vedú hráči Nitry a v sobotu sa predstavia na pôde Michaloviec. Zaujímavosťou je, že obe vzájomné stretnutia Nitry a Michaloviec v ročníku 2017/2018 sa skončil bez gólov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Michalovce sú kvalitný súper, ktorý hrá technický futbal. Nemyslím si, že to bude zápas o jednom góle. Michalovce sú doma veľmi efektívne, čo sa týka výsledkov aj bodov,“ hovorí asistent trénera Ján Bíreš.

Brankár Lukáš Hroššo sebavedomo vyhlásil, že do ďalekých Michaloviec cestuje jeho tím za víťazstvom.

Prečítajte si tiež: Povzbudzuje sa po maďarsky. Plný štadión v Dunajskej Strede uvidí Trnavu

"Je po reprezentačnej pauze, budeme sa snažiť naviazať na predošlé výhry a určite si tam ideme pre body,“ poznamenal Lukáš Hroššo a na margo dvoch remíz 0:0 proti Michalovčanom doplnil:

"Myslím si, že sa nám to podarí prelomiť a Michalovciam nie. Bude to náročný zápas. Vieme, že Michalovce majú dobré výsledky, ale aj my máme.

Dúfam, že sa predvedieme dobrou hrou a budeme z východu odchádzať šťastní."

Duel MFK Zemplín Michalovce - FC Nitra v 3. kole nadstavby o udržanie sa je na programe v sobotu 31. marca o 17.00 h.

Vyjadrenia z tábora FC Nitra pochádzajú z oficiálneho klubového webu.