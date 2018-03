Oslávi Bayern titul už v sobotu a konečne doma? Robben: Fanúšikovia si to zaslúžia

Bayern musí doma zvíťaziť nad Dortmundom a Schalke nesmie zdolať Freiburg.

30. mar 2018 o 14:11 SITA

MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov už v sobotu môžu byť šampióni nemeckej Bundesligy 2017/2018.

Istotu zisku majstrovského titulu budú mať v prípade, že v šlágri 28. kola doma zdolajú hráčov Borussie Dortmund (18.30 h) a zároveň tím Schalke 04 Gelsenkirchen v skoršom dueli v domácom prostredí nezvíťazí nad mužstvom SC Freiburg (15.30 h).

Šieste prvenstvo v sérii na dosah

Sedem kôl pred koncom je Bayern na čele so ziskom 66 bodov. Schalke ako druhé v poradí má o 17 bodov menej, Dortmund zaostáva o 18 bodov a Eintracht Frankfurt o 21 bodov.

Ak by po sobote bol rozdiel medzi tromi najlepšími mužstvami (Bayern, Schalke, Dortmund) 18-bodový (stane sa tak iba v prípade remízy Bayernu s Dortmundom v kombinácii s prehrou Schalke), Mníchovčania by šesť kôl pred koncom prakticky mali titul v rukách - majú výrazne lepší rozdiel strelených a inkasovaných gólov (plus 46 oproti plus 11, resp. plus 21), čo je prvé kritérium pri prípadnej rovnosti počtu bodov.

Bayern má na dosah 28. nemecký titul (27. od vzniku Bundesligy) a šieste celkové prvenstvo v sérii; dominuje nepretržite od ročníka 2012/2013.

Robben: Dortmund vždy bol a bude dobrý tím

"Samozrejme, možný zisk titulu je v našich mysliach," povedal v rozhovore pre klubový web holandský krídelník Arjen Robben, ktorý je súčasťou kádra Bavorov od leta 2009.

"Ak by som si mohol vybrať termín oslavy, samozrejme, vybral by som si túto sobotu. O zisku ostatných šiestich titulov Bayernu sa rozhodlo na ihriskách súperov a naši fanúšikovia by si zaslúžili domácu oslavu.

Žiaľ, v sobotu to nezávisí len od nás, musíme hľadieť aj na iné výsledok," skonštatoval 34-ročný stredopoliar a na margo Borussie doplnil:

"Ich hra sa zlepšila, najmä po príchode nového trénera (Rakúšan Peter Stöger, pozn.).

Dortmund vždy bol a bude dobrý tím; aj keď v tejto sezóne nie sú jeho výkony také konzistentné, v niektorých stretnutiach predviedol svoju kvalitu. Som si istý, že bude náročným protivníkom."