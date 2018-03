Gáborík sa opäť zranil, v tejto sezóne už nenastúpi

Povaha a rozsah Gáborikovej zdravotnej indispozície nie sú známe.

30. mar 2018 o 15:38 SITA

OTTAWA. Slovenský hokejový útočník Marián Gáborík je opäť mimo súťažného diania v zámorskej NHL. Skúsený krídelník je totiž zranený, referuje o tom Bruce Garrioch z denníka Ottawa Sun.

Marián Gáborík po februárovej výmene z Los Angeles odohral za Ottawu zatiaľ 16 duelov s bilanciou 4 góly a 3 asistencie.

V tejto sezóne nútene pauzoval v jej úvode, prvý zápas odohral až v druhej polovici novembra. Povaha a rozsah Gáborikovej zdravotnej indispozície nie sú známe, ale podľa Garriocha sa jeho stav bude posudzovať na týždennej báze.

Návrat do kolotoča profiligy v tejto sezóne je tak nereálny, keďže Senators nepostúpia do play off a po budúcotýždňovom závere základnej časti NHL sa pre Ottawu končí celý ročník.