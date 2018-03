Dosiahol, čo nik pred ním. LeBron prekonal Jordanov rekord

V deviatich nočných súbojoch až päťkrát triumfovali hostia.

31. mar 2018 o 8:07 (aktualizované 31. mar 2018 o 9:49) SITA

NEW YORK. Basketbalista LeBron James v noci na sobotu nastrieľal 27 bodov v stretnutí NBA, dosiahol dvojciferný počet bodov v 867. zápase za sebou a v tomto ohľade prekonal legendárneho Michaela Jordana.

Jeho Cleveland navyše doma zdolal New Orleans 107:102.

Loptu si zobral na pamiatku

"Nie je to skvelý a zvláštny moment iba pre mňa, ale pre celú moju rodinu aj mnohé deti, pre ktoré som inšpiráciou. Pre mňa to znamená veľa, ale dôležitejšie je to pre tých mladých," povedal James, ktorý v piatok pridal aj 11 asistencií.

Tridsaťtriročný kandidát na MVP sezóny prekonal Jordana už v prvej štvrtine duelu, cez prestávku pozdravil publikum a zobral si loptu na pamiatku.

"Jeho séria bude pokračovať dovtedy, kým sa mu bude chcieť," prorokoval jeho spoluhráč Tristan Thompson.

Cavaliers pred play off ladia formu, v ostatných ôsmich zápasoch prehrali iba raz.

Špeciálny zápas pre Greena

V súboji tímov z opačných pólov tabuľky uspel líder profiligy Houston, keď na vlastnej palubovke triumfoval nad Phoenixom 104:103.

Suns pritom ešte v tretej 12-minútovke mali náskok 21 bodov, viedli aj jednu sekundu pred koncom zápasu. Potom sa však k lopte dostal rodák z Houstonu Gerald Green a rozhodol o triumfe domácich.

"To, že som miestny, z toho robí ešte špeciálnejší moment. Vlastne toto bola moja prvá príležitosť predviesť sa pred rodičmi, o to viac to pre mňa znamená," tešil sa Green, ktorý debutoval za tím Houston.

Hráči Rockets, ktorí s určitosťou pôjdu do play off z prvého miesta v Západnej konferencii, nezakopli už jedenástykrát v sérii. Naopak, Phoenix sa neradoval z úspechu už vo štrnástom zápase v sérii.

Oklahoma ešte nemá istotu play off

Russel Westbrook sa prezentoval 33 bodmi, 13 asistenciami a 9 doskokmi, jeho Oklahoma City však prehrala v Denveri 125:126 po predĺžení.

Ešte viac ako hviezde Thunder sa darilo domácemu Paulovi Millsapovi, ktorý s 36 bodmi dosiahol sezónne maximum.

“ Bola to dobrá výhra. Zvlášť, keď vezmeme do úvahy naše zranenia a zlú formu na na tomto tripe. „ Paul Millsap

"V ostatných dňoch som sa cítil výborne. Mohol som hrať svoju hru, spoluhráči ma zásobovali loptami," uviedol Millsap a dodal: "Bola to dobrá výhra. Zvlášť, keď vezmeme do úvahy naše zranenia a zlú formu na na tomto tripe."

Oklahoma City, priebežne šiesty tím na Západe ešte nemá definitívu účasti v play off. Denver, ktorý je desiaty, naopak, teoreticky ešte stále môže dosiahnuť na vyraďovaciu časť.

NBA 2017/2018 - základná časť:

Orlando - Chicago 82:90 (24:30, 20:27, 25:9, 13:24)

Najviac bodov: A. Gordon 18, Augustin 15, Vučevič 12 (14 doskokov) - Markkanen a Kilpatrick po 13, Payne 11

Atlanta - Philadelphia 91:101 (27:30, 14:17, 18:39, 32:15)

Najviac bodov: D. Lee 20, Taylor a T. Prince po 12 - Ilyasova 21 (16 doskokov), Redick 19, B. Simmons 13 (11 asistencií, 12 doskokov)

Cleveland - New Orleans 107:102 (29:29, 18:28, 33:22, 27:23)

Najviac bodov: L. James 27 (11 asistencií), Clarkson 23, Hood 16 - Jrue Holiday 25, Mirotič 20, A. Davis 16

Houston - Phoenix 104:103 (22:25, 18:32, 35:29, 29:17)

Najviac bodov: Harden 28 (10 asistencií), P.J. Tucker 18 (5 trojok), Joe Johnson 16 - Josh Jackson 27, Daniels 23 (7 trojok), Ulis 16 (12 asistencií)

Oklahoma City - Denver 125:126 po predĺžení (28:27, 30:35, 21:30, 35:22 - 11:12)

Najviac bodov: Westbrook 33 (13 asistencií), Anthony 23 (5 trojok), Grant 16 - Millsap 36, Jokič 23 (16 doskokov), Barton 18

Dallas - Minnesota 92:93 (20:16, 26:28, 18:23, 28:26)

Najviac bodov: Barnes 19, D. Smith 17, Ferrell 14 - Crawford 24, Towns 21 (20 doskokov), Teague 14

Utah - Memphis 107:97 (29:14, 23:33, 28:29, 27:21)

Najviac bodov: Mitchell 22, Exum 21, Ingles 17 (10 asistencií) - M. Gasol 28 (6 trojok), M. Brooks 24, D. Brooks 10

Los Angeles Lakers - Milwaukee 122:124 po predĺžení (34:39, 23:29, 26:29, 29:15 - 10:12)

Najviac bodov: Kuzma 27 (12 doskokov), B. Lopez 20, Randle 18 (10 doskokov) - Bledsoe 39 (7 trojok), Middleton 28, Antetokounmpo 27 (16 doskokov)

Portland - Los Angeles Clippers 105:96 (26:23, 38:26, 23:17, 18:30)

Najviac bodov: Nurkič 21 (12 doskokov), Lillard 17 (11 asistencií), Z. Collins 15 - L. Williams 23, T. Harris a Wallace po 12