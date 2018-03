Zlaté Moravce na jar po prvý raz bodovali, Podbrezová nezdolala oslabený Prešov

Hlasy po stretnutí:

Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: "Nesúhlasím s hodnotením prešovského trénera, netrafil sa tým, že mali veľa šancí. My sme dobre vstúpili do zápasu, prvý polčas sme mali pod kontrolou, dali sme gól a plus súper dostal červenú kartu. Druhý polčas nám nesadol, chýbal nám pokoj, niektorí hráči podcenili situácie a súper sa chytil. Wiezik mal však miliónpercentnú šancu, mohol zápas uzavrieť a bolo by vybavené. Mrzia ma i nevyužité štandardky, nedokázali sme loptu pred bránkou doklepnúť. Škoda, že sme neustrážili nedbanlivým počinom gólovú situáciu hostí, preto sa body delili. Remíza je napokon spravodlivá."

Anton Mišovec, tréner Prešova: "Zápas môžem hodnotiť pozitívne, pretože sme väčšiu jeho časť hrali v desiatich. Oba fauly Udeha boli na kartu. Škoda, že sme neustrážili štandardku súpera, po ktorej padol gól. Neskoro sme zareagovali na loptu. V druhom polčase sme hrali v oslabení lepšie ako súper, boli sme bojovnejší a mali aj viac šancí. Vyrovnali sme pekným gólom a mohli sme aj vyhrať. Kondične sme boli dobre pripravení a hráčom musím poďakovať, že aj v desiatich dokázali súpera pritlačiť a vypracovať si gólové možnosti."