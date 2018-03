Žilina doma utŕžila poriadny debakel, Slovan tesne zdolal Ružomberok

Hlasy po stretnutí:

Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Zápas sa lámal v prvom polčase. Boli sme nedisciplinovaní pri štandardkách, defenzívnych aj ofenzívnych, pretože keď dáme na 1:1 a máme štandardku, nemôžu ísť súperovi hráči dvaja na jedného z vlastnej polovice. Naivita v určitých herných situáciách nás pripravila o lepší výsledok. Chalani boli v prvom polčase schopní ísť do súpera tak, že pri vyššej produktivite by to bol šialený zápas s iným skóre. Takto to bol šialený zápas, ale s jasnou prevahou Trenčína. Aj za stavu, keď sme prehrávali o dva góly, sa s tým dalo niečo urobiť, ale nesmieme si streliť hneď v úvode polčasu jednoduchý gól. Ten nás zlomil a zápas sa len dohrával. Snažili sme sa ešte riskovať, ale dostali sme ďalší gól z rýchlej kontry. Dostali sme lekciu z produktivity a z dôrazu vo vlastnej šestnástke."

Vladimír Cifranič, tréner Trenčína: "Zápas sa mi hodnotí dobre, pretože sme vysoko vyhrali, ale treba povedať, že prehra je pre domácich krutá. Využili sme šance, ktoré sa nám naskytli, v polovici prvého polčasu, keď mala Žilina viac z hry, nás pri jej šanciach podržal brankár Šemrinec. Ustáli sme tlak a v druhom polčase sme takticky súboj uhrali. Hral sa otvorený futbal, oba tímy chceli vyhrať, padlo veľa gólov, bolo veľa brejkových situácií, zápas sa musel páčiť."