Stephensová vyhrala turnaj v Miami a v pondelok bude v najlepšej desiatke sveta

Domáca tenistka zdolala vo finále Jelenu Ostapenkovú.

31. mar 2018 o 21:10 (aktualizované 31. mar 2018 o 22:19) SITA

MIAMI. Domáca tenistka Sloane Stephensová nasadená ako trinásta zvíťazila nad lotyšskou šestkou podujatia Jelenou Ostapenkovou 7:6 (5), 6:1 v sobotňajšom finále dvojhry na turnaji WTA Premier v americkom Miami na Floride.

Bol to prvý vzájomný súboj týchto dvoch prekvapujúcich grandslamových víťaziek z predchádzajúcej sezóny.

Dvadsaťpäťročná dvanástka aktuálneho svetového rebríčka Stephensová sa radovala na newyorských US Open, 20-ročná Ostapenková (5.) triumfovala na Roland Garros v Paríži.

Miami - finále: Sloane Stephensová (USA-13) - Jelena Ostapenková (Lot.-6) 7:6 (5), 6:1 /za 92 minút/

Američanka sa v pondelok premiérovo vo svojej kariére ocitne v najlepšej svetovej desiatke, bude na deviatej priečke. Dosiaľ najvyššie figurovala na jedenástej pozícii.

"Je to neuveriteľné. Vedela som, že keď sa opäť dostanem do rytmu, bude to dobré. Ale titul som tu nečakala. Iba som si chcela dokázať, že viem dostať moju hru na tú úroveň, na akú chcem," citovala ju agentúra AP.

Stephensová v prvom sete napokon nepykala za to, že štyrikrát prišla o náskok brejku vrátane dvoch podávaní na zisk setu. V tajbrejku ešte pustila Ostapenkovú zo 6:2 na 6:5, ale využila štvrtý setbal.

Do druhého dejstva vstúpila tým, že prišla o servis, patrili jej však všetky zostávajúce gemy. Stephensová síce zaostala na víťazné údery 6:25, zároveň však spáchala extrémne menej nevynútených chýb - 21:48.

Stephensová sa stala poslednou šampiónkou v Crandon Parku v lokalite Key Biscayne, keďže od edície 2019 sa tento turnaj už bude konať o 30 kilometrov severnejšie v zázemí klubu amerického futbalu Miami Dolphins.

Rodáčka z Plantationu práve na Floride sa teší zo svojej šiestej singlovej trofeje na hlavnom profesionálnom okruhu, druhej najvzácnejšej. Presadila sa aj vo Washingtone 2015 a Aucklande, Acapulcu a Charlestone 2016. V Mexiku to vo finále bolo na úkor Dominiky Cibulkovej.

Lichotivou zaujímavosťou je, že Američanka si udržala dokonalú finálovú bilanciu - aktuálne 6:0.

Cestou do finále v Miami prekonala tri bývalé jednotky hodnotenia: Španielku Garbine Muguruzovú-Blancovú, Nemku Angelique Kerberovú a Bielorusku Viktoriu Azarenkovú.