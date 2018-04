Hamšík sa zapísal do histórie, po zápase mu nebolo do reči. Neapolu sa vzdialil titul

Neapol iba remizoval so Sassuolom.

1. apr 2018 o 10:02 TASR

RÍM. Futbalistom SSC Neapol sa opäť vzdialil titul. V 30. kole talianskej Serie A totiž iba remizovali na pôde Sassuola 1:1 a na vedúci Juventus Turín, ktorý si poradil s AC Miláno 3:1, strácajú štyri body.

Slovenský reprezentant Marek Hamšík sa opäť zapísal do histórie Neapola. Na konto si pripísal 387. súboj v drese klubu, čím vyrovnal zápis Giuseppeho Bruscolottiho.

Po záverečnom hvizde mu však nebolo príliš do reči.

"Sme sklamaní. Vedeli sme, že Sassuolo bude ťažkým súperom, no chceli sme vyhrať. Mali sme prevahu, no nebolo to ono," povedal pre svoju oficiálnu webovú stránku Hamšík, ktorý pre nedávnu operáciu mandlí naskočil do stretnutia až v 75. minúte.

Inkasovaný gól Neapol zrazil na kolená

Bol pri zrode akcie, z ktorej padol vyrovnávajúci gól, zverenci Maurizia Sarriho však na štadióne Mapei v Reggio Emilia doplatili na jalovú koncovku.

387 zápasov odohral Marek Hamšík za SSC Neapol. Vyrovnal tak rekord Giuseppeho Bruscolottiho.

"Najmä v prvom polčase sme si utvorili mnoho vyložených gólových príležitostí, nedokázali sme ich však premeniť. Inkasovaný gól nás zrazil na kolená. Na ihrisku sme sa trápili, chýbal nám pokoj.

Ak inkasujete proti tímu, ktorý bojuje o záchranu, vždy je veľmi náročné otočiť nepriaznivý vývoj. Až do posledných sekúnd nadstaveného času sme bojovali o tri body, no domáci udržali remízu," uviedol Sarri pre akreditované médiá.

Juventus v šlágri porazil AC Miláno

Juventus prišiel o jednogólový náskok po presnom zásahu dlhoročnej opory klubu Leonarda Bonucciho a po strele Hakana Calhanoglua pomohlo Gianluigimu Buffonovi brvno.

V záverečnej štvrťhodine však domáci vystupňovali tlak a zásluhou Juana Cuadrada a Samiho Khediru strhli víťazstvo na svoju stranu.

"Klobúk dolu pred výkonom chlapcov. AC Miláno je vo forme a má vo svojom strede hráčov, ktorí sú technicky skvele vybavení. Našťastie však disponujem silnou lavičkou a vyšiel mi ťah so žolíkmi, ktorí zmenili chod zápasu," povedal tréner Juventusu Massimiliano Allegri.