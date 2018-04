Naesen: Sagan je špecifický aj tým, že sa v pelotóne s každým nerozpráva

Preteky Okolo Flámska sú belgickou národnou pýchou.

1. apr 2018

ANTVERPY. Je lepšie mať nejaké víťazstvo ako žiadne, skonštatoval Peter Sagan na stretnutí s médiami v Belgicku pred nedeľňajším cyklistickým monumentom, 102. ročníkom pretekov Okolo Flámska.

Trojnásobný a úradujúci majster sveta reagoval na otázky smerujúce k jeho triumfu spred týždňa na menšej flámskej klasike Gent-Wevelgem.

"Niekedy je lepšie nemyslieť už na to, čo bolo. Nestarám sa o to, čo už je za mnou, ale sústredím sa na dnešok a zajtrajšok," podotkol Sagan ešte k tejto téme, cituje ho špecializovaný portál Cyclingnews.

Sagan sa v pelotóne s nikým nebaví

Namiesto stredajšej prípravnej klasiky Dwars door Vlaanderen uprednostnil tréning a relax v pokojnom prostredí v blízkosti Nieuwspoortu na pobreží Severného mora.

"V pláne som mal iba preteky E3 Harelbeke a Gent-Wevelgem. Na Dwars bolo zlé počasie a zima, nechceli sme riskovať. Radšej som zvolil pokojné miesto ďaleko od pretekového zhonu," vysvetlil Sagan.

Preteky Okolo Flámska sú belgickou národnou pýchou, Sagan ich pred dvoma rokmi vyhral a doteraz je to jeho jediný triumf na niektorom z piatich slávnych monumentov.

Vlani ho na ceste k prípadnému ďalšiemu víťazstvu zastavil pád približne 17 km pred cieľom, pri ktorom stiahol za sebou aj Belgičanov Grega van Avermaeta a Olivera Naesena.

Práve Naesen pre denník L´Equipe priznal, že so Saganom o tom nemal možnosť hovoriť, lebo jeho súper nechcel. "Sagan je špecifický aj tým, že sa v pelotóne nebaví s každým. Keď som chcel naňho niekedy prehovoriť, vždy sa len otočil a neodpovedal," povedal Naesen.

Slovenský cyklista v reakcii na tieto slová povedal: "Nikdy sme sa v pelotóne nestretli v situácii, že by chcel so mnou hovoriť."

Amatéri to robia pre zábavu

Flámska televízia sa lídra tímu Bora-Hansgrohe spýtala aj na názor na tisícky amatérskych cyklistov, ktorí si

trasu slávnych pretekov Okolo Flámska so všetkými stúpaniami aj "kockami" vyskúšali už v sobotu popoludní, zatiaľ čo hlavný chod aj s jeho účasťou prišiel na rad až v nedeľu.

"Robia to pre zábavu, pre mňa je to práca. Je to však práca, ktorú mám rád a tiež sa pri tom bavím," povedal Sagan.

Preteky Okolo Flámska (266,5 km) odštartovali na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla v Antverpách o 10.30 h.

Najlepší cyklisti v tradičnom cieľovom meste Oudenaarde sa očakávajú po 17.00 h.