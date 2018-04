Čiliak: Hráči predo mnou sa obetujú, to je najdôležitejšie

Play off nám vyhovuje, je to iný hokej, doplnil slovenský brankár v službách Brna.

1. apr 2018 o 15:33 SITA

PLZEŇ. Hokejisti Komety Brno vstúpili do play off českej najvyššej súťaže až z piatej priečky, ale po piatich zápasoch stále nepoznajú trpkosť prehry.

Obhajcovia majstrovského titulu najprv vo štvrťfinále porazili štvrtý tím po základnej časti HC Vítkovice Ridera 4:0 na zápasy a semifinálovú sériu otvorili víťazstvom 3:2 na ľade víťaza základnej časti HC Škoda Plzeň.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Neprerušená séria

Na jedenástom triumfe Komety v zápasoch play-off v neprerušenej sérii mal veľký podiel slovenský brankár Marek Čiliak. Za svoj chrbát pustil iba 2 z 32 striel, ktoré na neho smerovali.

Prečítajte si tiež: Brno v prvom semifinále uspelo v Plzni, dobrým výkonom k tomu prispel aj Čiliak

"Som rád, že ma chválite, ale hráči predo mnou sa obetujú a to je najdôležitejšie," povedal Čiliak v rozhovore pre portál idnes.cz.

Po góle Hynka Zohornu v 45. min viedli hostia v Plzni 3:1, domáci už len znížili obrancom Davidom Skleničkom v 57. min na 2:3.

Čiliak: Ideme za cieľom

"Na konci sme si to pri ich presilovke zbytočne zdramatizovali, ale vedu by som z toho nerobil. Som rád, že sme to zvládli a máme prvé víťazstvo v sérii," pokračoval Čiliak.

Na otázku, prečo je brniansky tím v play-off taký úspešný, 27-ročný brankár odpovedal:

"Play off nám vyhovuje, je to iný hokej. Je dobré, že hráme prvé zápasy na súperovom ľade. Je na nás menší tlak a tak to mám rád. Do každého zápasu ideme s cieľom zvíťaziť.

To isté platí aj o nedeľňajšom stretnutí. Ideme za svojím cieľom. Dávame do toho všetko."