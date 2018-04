Cyklistu diskvalifikovali na Okolo Flámska. Absurdné, píšu niektorí

Luke Rowe nedokončil monumentálnu klasiku Okolo Flámska.

1. apr 2018 o 16:13 (aktualizované 1. apr 2018 o 19:19) Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Jediného welšského cyklistu na tohtoročnej monumentálnej klasike Okolo Flámska 2018 Luka Rowa (Sky) diskvalifikovali z pretekov pri výstupe na Oude Kwaremont približne 56 kilometrov pred koncom.

Rowe sa pri snahe vyhnúť sa súperom dostal medzi divákov a krátko i na chodník. Rozhodnutie rozhodcov ukázať červenú kartu Welšanovi je však diskutabilné. Pred druhým výstupom na Kwaremont totiž skupina divákov zaberala aj polovicu cesty.

"Neviem, či diváci videli celé video, no vznila situácia, že buď sa vyhnem súperom alebo by došlo k zrážke a pádu. V zlomku sekondy som sa ocitol na cyklotrase, pribrzdený a hľadal som cestu späť do pelotónu," reagoval Luke Rowe na sociálnej sieti twitter.

Informáciu pôvodne priniesla belgická televízia Sporza, okamžite ju na twitteri potvrdilo aj oficiálne konto pretekov. Reakcie na sociálnych sieťach sa rôznia. Niektorí súhlasia s rozhodcovskou jury, väčšina však považuje rozhodnutie za absurdné, poukazujúc na fakt, že diváci boli veľmi blízko cyklistov.

"Sme sklamaní, že Luka Rowa vylúčili z pretekov. Vyzerá to tak, že bol zachytený fanúšikmi, keď sa snažil vyjsť na Kwaremont," reagoval jeho tím Sky na twitter.

"Vrátil som sa do pelotónu, keď to bolo bezpečné. Potom mi len do vysielačky oznámili, že ma diskvalifikovali. Rozhodcovia urobili rozhodnutie, s ktorým nemôžem súhlasiť, no musím ho akceptovať," dodal Rowe.

Preteky napokon vyhral Holanďan Niki Terpstra (Quick-Step Floors) pred Madsom Pedersenom (Trek Segafredom) a tretím Philippom Gilbertom (Quick-Step Floors). Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) finišoval šiesty.