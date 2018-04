Trnava prvýkrát v tomto roku prehrala, nestačila na Dunajskú Stredu

Hlasy (zdroj: TV Dajto):

Erik Pačinda (kapitán Dunajskej Stredy): "Z našej strany to bol veľmi dobrý zápas, zvládnutý po taktickej i hernej stránke. Som rád, že sa nám prvýkrát v sezóne a po dlhšom čase podarilo zdolať Trnavu. Útočník je na to, aby čakal na svoju šancu. Bayo prišiel na trávnik ako striedajúci hráč a gólom rozhodol dnešné stretnutie. Do konca ligovej súťaže zostáva sedem zápasov, bude to ešte zaujímavé, Urobíme všetko, aby sme získali čo najviac bodov."

Lukáš Greššák (kapitán Spartaka Trnava): "Tieto zápasy sú bojovné. Hralo sa vo výbornej atmosfére, každému prajem takéto stretnutia. My sme prišli do Dunajskej Stredy s určitým cieľom, ktorí sme nesplnili. Odchádzame domov sklamaní. Domáci hrali tvrdo, s nasadením, až s prehnanou bojovnosťou. Túto prehru si preberieme, ideme ďalej. Nemôžeme sa opúšťať. Slovan Bratislava znížil odstup na sedem bodov. Keď sa sústredíme na seba a budeme ďalšie duely zvládať, náš náskok môže byť aj väčší."