Sagan: Ostatní urobili chybu, takto bude Quick-Step vyhrávať všetko

Peter Sagan skončil na monumentálnej klasike Okolo Flámska šiesty.

1. apr 2018 o 20:33 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Trinásť kilometrov pred koncom sa Peter Sagan pustil do naháňačky. Nechcel, aby si podobne ako na E3 Harelbeke pred týždňom neohrozene prišiel po triumf Holanďan Niki Terpstra.

Slováka však po troch kilometroch dohnala skupina najväčších favoritov. Z Bory tam však už nemal nikoho. Ostal sám. Preto naznačoval súperom, aby spolupracovali a navzájom si pomohli.

Oni však nereagovali. "Sagan by aj chcel, ale súperi mu nepomáhajú," reagoval komentátor Eurosportu. Napokon to zabalil.

"Sagan odmieta naháňať Terpstru na to, aby z toho potom profitovali iní," dodal komentátor. Holanďan tak mal uľahčenú pozíciu. V cieľovej rovinke sa obzrel, a keďže nikto nebol blízko, spomalil a začal oslavovať.

Sagan záver vypustil. Skončil šiesty.

"Na E3 Harelbeke a tu Quick-Step kontroloval všetko. Dostali nás ostatných do problémov, pretože preteky otvorili veľmi skoro," reagoval Sagan podľa Cyclingnews.

"Quick-Step je dobrý tím, lebo má mnoho jazdcov na vysokej úrovni, takže môže variovať. Odjazdili ďalšie skvelé preteky, ostatné tímy však málo spolupracovali. Nie som jediným jazdcom, ktorého treba poraziť. Je nás tu ďalších dvesto. Ostatní urobili chybu, pretože takto bude Quick-Step vyhrávať všetko," dodal.

Sagan ako najlepší jazdec generácie

Každý skvelý jazdec sa v istom momente kariéry dostane do bodu, keď si ho súperi všímajú viac než iných. Sagan si to uvedomuje. Po troch tituloch majstra sveta, piatich zelených dresoch z Tour de France a jednom triumfe na monumente sa do toho bodu dostal i on.