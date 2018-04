Sagan nemohol zareagovať na Terpstru, mal iné úlohy

Športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe Ján Valach komentoval priebeh monumentu Okolo Flámska.

OUDENAARDE. Slovenský športový riaditeľ nemeckého cyklistického tímu Bora Hansgrohe Ján Valach si myslí, že Peter Sagan bol najsilnejší jazdec na nedeľňajších monumentálnych pretekoch Okolo Flámska a šiel opäť na víťazstvo.

Sám v zime

Trojnásobnému a úradujúcemu svetovému šampiónovi však Veľkonočná nedeľa nedožičila víťazný prejazd cieľovou rovinkou na 102. ročníku slávnej belgickej klasiky. Ovládol ju po záverečnom sóle Holanďan Niki Terpstra, Slovák obsadil šieste miesto.

"Spravili sme maximum. Peter bol v závere, bohužiaľ, osamotený. Do posledného stúpania na Oude Kwaremonte bol ešte s ďalšími dvoma pretekármi, neskôr už sám. Bola veľká zima, 150 km v kuse pršalo, niekomu to skrátka nesadne,“ uviedol Ján Valach pre slovenské médiá v cieľovom meste Oudenaarde.

Mohol dostihnúť Pedersena

Valach vyzdvihol prácu Juraja Sagana aj Andreasa Schillingera pre svojho lídra, ale Peter aj tak zostal napokon vpredu zo svojho tímu sám.

"Každý to videl. Mohol dostihnúť Pedersena, ktorý by sa ešte mohol chytiť s ním a dotiahnuť lídra Terpstru, ale nevyšlo to,“ uviedol ďalej niekdajší profesionálny cyklista Valach.

Peter bol najsilnejší

Podľa Valacha bol líder tímu Bora-Hansgrohe najsilnejším jazdcom v pelotóne.

Ani to mu ale na triumf nestačilo, keďže s ním nik ďalší nechcel v záverečných kilometroch vyše 260 km dlhých pretekov spolupracovať.

"To je v cyklistike normálne. Každý musí zhodnotiť, na čo má sily a či má na to, aby mohol vôbec doťahovať s 250 kilometrami v nohách. Peter bol jednoznačne najsilnejší. Šiel opäť na víťazstvo. Snažil sa dotiahnuť Terpstru, no niektorí s ním vôbec nespolupracujú, takže to bolo zase len na ňom,“ uviedol Valach.

Terpstru nemohol stíhať, mal iné úlohy

Na otázku, či Peter Sagan nemohol zachytiť únik Terpstru a nepustiť ho do rozhodujúceho momentu pretekov, Valach odpovedal:

"Peter nemohol zareagovať na Terpstru, pretože keby to urobil, chytil by sa Gilbert a za ním ďalší. Úlohy mal iné. V tomto je výhoda Quick-Stepu, že sa mohli s tromi ľuďmi pohybovať vpred. Peter tam bol, žiaľ, sám a aj keď Daniel Oss tam urobil výbornú robotu a dotiahol vedúcu skupinu na 30 sekúnd, tak sa to nepodarilo. My sme šli na jedného pretekára, Quick-Step na troch a to je ten rozdiel.“

Zatiaľ spokojný

Cyklistický ročník 2018 ešte nemá za sebou ani tretinový program, ale značka BORA-Hansgrohe už má na konte niekoľko úspechov. Predovšetkým vďaka skvelému Petrovi Saganovi.

Podľa Jána Valacha sa nedá víťaziť každý deň a tím sa ešte musí posunúť vpred

"Zatiaľ sme spokojní, víťazstvá nejaké sú. Podarilo sa to na pretekoch Gent -Wevelgem a teraz, žiaľ, nie. Ideme ďalej. Sme spokojní s Petrom Saganom, pretože znovu ukázal dobrú formu, no je to také, aké to je. Má pekné šieste miesto, tešíme sa aj z neho."