Tottenham vyhral na pôde Chelsea po 28 rokoch

Toto víťazstvo je veľmi dôležité aj pre našich fanúšikov, uviedol tréner Pochettino.

2. apr 2018 o 11:20 TASR

LONDÝN. Futbalisti Tottenhamu Hotspur v nedeľu triumfovali na štadióne londýnskeho mestského rivala FC Chelsea prvýkrát od 10. februára 1990.

Po polhodine hry šlágra 32. kola anglickej Premier League síce otvoril skóre domáci Alvaro Morata, no v nadstavenom čase prvého polčasu vyrovnal krásnou strelou z diaľky Christian Eriksen.

Po zmene strán sa dvakrát presadil vo svojom 100. zápase v anglickej lige Dele Alli a Hotspurs tak získali v londýnskom derby všetky body.

Úvod duelu sa odohral prevažne medzi šestnástkami, ani jedno mužstvo si dlhé minúty nevypracovalo šancu na otvorenie skóre. Domácim vyšla kombinácia v 30. minúte, keď center Victora Mosesa z pravej strany podbehol hosťujúci brankár Hugo Lloris a Morata hlavou poslal Chelsea do vedenia.

V 42. minúte mohol pridať druhý gól domácich Marcos Alonso, no Lloris si s jeho pokusom poradil.

Gólová odpoveď tak prišla na opačnej strane, keď sa krátko pred koncom prvého polčasu oprel do lopty dánsky stredopoliar Tottenhamu Eriksen a exportnou strelou z 25 metrov nedal Wilfredovi Caballerovi v bránke Chelsea žiadnu šancu.

V 62. minúte hosťujúci Eric Dier poslal presnou dlhou prihrávkou do veľkej šance Alliho, ten si prvým dotykom loptu spracoval a druhým ju poslal za chrbát bezmocného Caballera.

Dokonalý obrat sa podaril Spurs o štyri minúty neskôr, keď sa v skrumáži pred domácou bránkou dostala lopta k Allimu a ten svojim druhým presným zásahom upravil na konečných 3:1 pre Tottenham.

Domáci sa snažili do konca duelu ešte niečo vymyslieť, ale hostia si dvojgólový náskok postrážili.

"Víťazná mentalita tímu sa buduje po dobrých výsledkoch na veľkých štadiónoch ako Santiago Bernabeu či Stamford Bridge. V prvom rade sme chceli znížiť odstup na štvrté miesto a to sa nám podarilo. Christian Eriksen dal krásny gól, pre tím je nesmierne dôležitý. Toto víťazstvo na ihrisku Chelsea po dlhých rokoch je veľmi dôležité aj pre našich fanúšikov," povedal podľa agentúry AP tréner hostí Mauricio Pochettino.

"Myslím, že hlavne v prvom polčase sme hrali dobre a zaslúžili sme si dať ďalšie góly, no inkasovali sme. Po tomto góle sme si prestali veriť a vtedy sa zápas zlomil. Máme problém s premieňaním šancí a to je najväčší rozdiel v porovnaní s minulou sezónou. Chceme sa kvalifikovať do Ligy majstrov, no nebude to jednoduché," povedal pre klubovú stránku kouč domácich Antonio Conte.

Chelsea je po minuloročnom zisku titulu momentálne až piata so 8-bodovou stratou na štvrtý Tottenham.