Umtiti je v Barcelone spokojný, rád by v tíme videl Griezmanna

Obranca Barcelony uviedol, že je oňho záujem, ale nie z Manchesteru United.

2. apr 2018 o 12:54 TASR

BARCELONA. Obranca španielskeho klubu FC Barcelona Samuel Umtiti je súčasťou prestupových špekulácií.

Hovorí sa hlavne o záujme Manchestru United, no francúzsky futbalista sa podľa vlastných slov sústredí len na výkony v drese Barcelony.

"Hrať za Barcelonu bol môj sen. Splnilo sa mi to v 22 rokoch a som tu veľmi šťastný. Užívam si každý tréning a zápas," povedal podľa klubovej stránky rodák z kamerunského hlavného mesta Yaoundé.

O dvadsaťštyriročného Umtitiho sa zaujíma viacero klubov. "Nie je to len Manchester United. Viem o tom, že by ma chceli viaceré tímy, ale ja sa sústredím len na Barcelonu. Rokovania o novej zmluve sme síce ešte nezačali, no vôbec sa tým netrápim."

V súvislosti s prestupom do Barcelony sa často spomína meno Umtitiho spoluhráča z francúzskej reprezentácie Antoinea Griezmanna, ktorý oblieka dres Atletica Madrid.

"Rozprávali sme sa o tom spolu. Pýtal som sa ho, aký má názor na Barcelonu a povedal mi samé pozitívne veci. Myslím, že každý takýto špičkový hráč chce byť v našom mužstve. Keď príde Antoine do Barcelony, tak budeme hrať so šiestimi útočníkmi," dodal Umtiti.

Francúzsky stopér je súčasťou kádra FC Barcelona druhú sezónu, zatiaľ nastúpil na 46 duelov a dal jeden gól.