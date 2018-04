Slávne švédske dvojičky sa po sezóne rozlúčia s kariérou

Dvojičky Daniel a Henrik Sedinovci po 18 rokoch ukončia svoju kariéru v drese Vancouveru Canucks

2. apr 2018 o 20:32 SITA

VANCOUVER. Daniel a Henrik Sedinovci, 37-ročné švédske dvojičky hrajúce za klub kanadsko-americkej Národnej hokejovej ligy (NHL) Vancouver Canucks, oznámili, že táto sezóna je ich posledná.

Informovali o tom prostredníctvom listu, ktorý v pondelok zverejnila oficiálna internetová stránka spomenutého kanadského klubu.

"Na túto sezónu sme nastúpili s mentálnym nastavením, že o tom, čo bude ďalej, sa rozhodne až po nej. Po diskusii s našimi rodinami sme sa rozhodli, že táto sezóna je naša posledná," uviedli bratia v spoločnom vyhlásení.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Boli sme súčasťou rodiny Canucks 18 rokov a bolo to naše najlepšie obdobie života. Vancouver sa stal naším domovom. Nastal však čas sústrediť sa na rodinu a život po športovej kariére. Treba nechať priestor novej generácii Canucks. Posledné tri zápasy si chceme užiť so všetkými, ktorí nás podporovali, a poďakovať sa," píše sa v liste hráčov Vancouveru, ktorý už nemá šancu postúpiť do play-off.