Nibali po Okolo Flámska: Nikdy som nič podobné nezažil

Taliansky cyklista sa na monumentálnej klasike predstavil prvýkrát v kariére.

3. apr 2018 o 9:44 (aktualizované 3. apr 2018 o 10:24) Martina Janíková

BRATISLAVA. Stal sa prekvapivým víťazom monumentálnej klasiky Miláno - San Remo 2018 a v nedeľu sa Vincenzo Nibali prvýkrát predstavil aj na Okolo Flámska 2018.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Do cieľa prišiel na 24. mieste s viac ako minútovou stratou na víťazného Holanďana Nikiho Terspstru. "Bolo to ako v práčke," vyhlásil Sicílčan v cieli pretekov.

"Nebola chvíľa, kedy by ste mohli lapať po dychu. Celý deň sa išlo vysokou rýchlosťou. Nijako cielene som sa na Okolo Flámska nepripravoval. Myslím si, že to bolo celkom dobré. Som veľmi šťastný. Boli to pekné a veľmi zvláštne preteky. Nikdy som však nič podobné nezažil," doplnil Nibali pre cyclingnews.com.

Prečítajte si tiež: Sagan: Ostatní urobili chybu, takto bude Quick-Step vyhrávať všetko

Taliansky cyklista počas svojej kariéry ovládol všetky tri podujatia Grand Tour (Tour de France, Vuelta, Giro) a v ostatných rokoch sa v tomto období pripravuje na Giro d'Italia.

"Fanúšikovia boli na ceste od začiatku do konca. Doteraz som to videl len v televízii, ale od začiatku až do konca to bola vojna," pokračoval Nibali pre cyclingweekly.com.

Vincenzo Nibali sa odhodlal na útok 26 kilometrov pred cieľom. Avšak, jeho snahu zachytil Terpstra a vydal sa na svoj únik, ktorý skončil víťazstvom.

"Trocha som sa bál útočiť, ale chcel som ísť. Keď sa ku mne Terpstra priblížil, chcel som sa držať jeho zadného kolesa. Moje nohy však povedali nie," povedal Nibali.

Tridsaťtriročný Talian pridal monumentálnu klasiku do svojho kalendára najmä ako prípravu na tohtoročnú Tour de France. V deviatej etape na cyklistov čakajú dlažobné kocky.

"Štartoval som, pretože som chcel vidieť, čo dokážem. Ale Terpstra mal pôsobivý rytmus a akoby aj ďalšie nohy," uzavrel Nibali.

Talian sa hneď po pretekoch aj s Michaelom Kwiatkowskim vybrali na letisko, aby stihli lietadlo do Španielska, kde pokračujú na pretekoch Okolo Baskicka.