Trpel pásmovou chorobou. Dúbravka: V Newcastli musím bojovať ešte viac

Slovenský brankár neinkasoval už v troch stretnutiach.

3. apr 2018 o 14:23 Martina Janíková

BRATISLAVA. Vyhliadol si ho tréner Rafael Benítez. Martin Dúbravka v januárovom zimnom prestupovom období odišiel do Premier League na hosťovanie. Newcastle United mal pomôcť v záchranárskych prácach.

Slovenský brankár sa v Newcastle rýchlo udomácnil. Z piatich zápasov od svojho príchodu až v troch neinkasoval.

Celkovo dostal len štyri góly, dva od hráčov Liverpoolu a rovnaký počet inkasoval i pri remíze s Bournemouthom.

Darlow sa učí od Dúbravku

Aj vďaka výkonom slovenského brankára sa Newcastle posunul na dvanáste miesto v tabuľke Premier League 2017/2018. Od pásma zostupu ho delí sedem bodov.

S výkonmi Dúbravku je spokojný aj tréner Benítez a chváli aj jeho schopnosť pozitívne vplývať na ostatných brankárov.

"Karl Darlow (27-ročná brankárska dvojka pozn. red.) sa zlepšuje hneď v niekoľkých oblastiach. Je to najmä tým, že od Martina odpozoroval určité prvky.

Tak to vo futbale chodí. Jeden hráč sa učí od druhého. V prípade brankárov to platí dvojnásobne, pretože pracujú neustále spolu," uviedol španielsky tréner pre web chroniclelive.uk.

Slovenský brankár po ostatnom, tesnom sobotňajšom triumfe nad Huddersfieldom označil zápas za veľmi dôležitý. "Pre brankára je to jeden z najhorších zápasov, keď nemáte veľa práce, ale musíte byť pripravení. Víťazstvo bolo dôležité."

Bojuje o miesto

Stabilné výkony slovenského brankára nenarušila ani reprezentačná prestávka. Dúbravka nechýbal vo výbere trénera Jána Kozáka na Kráľovskom pohári v Thajsku. Slovenskí futbalisti sa po dvoch víťazstvách radovali z triumfu.

Slovenského brankára však po návrate do Anglicka trápila pásmová choroba (tzv. jet lag), ktorá postihuje cestujúceho pri prechode niekoľkých časových zón.

Thajský Bangkok, v ktorom sa hral finálový zápas Kráľovského pohára delí od Newcastle takmer 6-tisíc kilometrov.

"Nemohol som spať. Stále ma trápi (pásmová choroba). Bolo to pre mňa naozaj ťažké. Prvé dva dni som nemohol spať. Ale teraz je to už o niečo lepšie.

Som unavený po zápase, ale mám tu rodinu a priateľov. Som šťastný, že môžem byť s nimi," upresnil slovenský brankár.

Martinovi Dúbravkovi sa v Newcastli páči a o trvalý prestup je ochotný zabojovať. Povedal to v rozhovore pre SME: "Celé mesto žije futbalom, pre fanúšikov je na prvom mieste. Keď už pri rozcvičke vidíte takmer plný štadión, naštartuje vás to. Hoci v Sparte je tiež obrovská fanúšikovská základňa, v Anglicku je to ešte mimoriadnejšie. Cítiť obrovský profesionalizmus, fantastický servis. Hráč má vytvorený neskutočný komfort."

Dodal to aj v rozhovore pre klubovú stránku: „Asi po dvoch dňoch mi priateľka povedala, že toto mesto zbožňuje. Ja to vnímam rovnako. Som tu predovšetkým kvôli chytaniu, ale užívam si každý zápas.

Je normálne, že hráči v tíme bojujú o miesto. Ja som cudzinec a som tu na hosťovaní. Takže musím bojovať ešte viac."