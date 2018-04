Vôbec to neriešil. Kováč sa stal najstarším hráčom v histórii slovenskej ligy

O 7 dní prekonal dovtedajšieho rekordéra Daniela Bartka.

3. apr 2018 o 11:12 SITA

ZLATÉ MORAVCE. Brankár FC ViOn Zlaté Moravce Pavel Kováč sa stal historicky najstarším futbalistom, ktorý nastúpil v najvyššej slovenskej súťaži.

V sobotňajšom zápase 3. kola skupiny o záchranu nadstavbovej časti sa postavil do bránky vo veku 43 rokov a 231 dní. O 7 dní prekonal dovtedajšieho rekordéra Daniela Bartka.

"Vôbec som to neriešil. Štatistiky vôbec nesledujem, nechávam to skôr na novinárov. Pravdu povediac, ani som nevedel, kedy prekonám túto métu. So spoluhráčmi sme mali jediný cieľ - konečne ukončiť päťzápasovú sériu prehier," povedal Kováč pre denník Šport.

To sa Zlatým Moravciam v domácom stretnutí so Senicou napokon podarilo, remizovali 2:2.

"Hralo sa na ťažkom teréne, pred bránkami bolo rušno, padli štyri góly. Počas zápasu ma ošetrovali, ale nebolo to nič vážne. Keď ste mi pripomenuli, že som najstarší hráč, ktorý nastúpil v ére samostatnosti, premietla sa mi celá kariéra. Vnútorne som sa potešil, že aj v 43 rokoch som súčasťou najvyššej súťaže," pokračoval dvojnásobný slovenský reprezentant.

Kováč má za sebou bohatú kariéru a na konte majstrovské tituly z Grécka s Olympiakosom Pireus aj domáci so Slovanom Bratislava. Aj v pokročilom veku patrí k oporám Zlatých Moraviec.

"Vychádzam z toho, čo mi vštepovali moji rodičia, ktorým som vďačný za veľa. Zodpovednosť a pracovitosť. Robím futbal naplno a seriózne. Mojou oporou je manželka Patrícia aj moje dve dcéry. Doma mi robia pohodu, ktorá sa pozitívne prejavuje v mojej kariére," dodal Kováč.