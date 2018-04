Laco sklamal a v Sparte skončil. Na odchode sú aj Ďaloga a Mikuš

Sparta počas sezóny priviedla do tímu osem posíl.

3. apr 2018 o 11:21 TASR

PRAHA. Slovenský hokejový brankár Ján Laco s určitosťou nebude pokračovať v pražskej Sparte. V rozhovore pre klubový web o tom informoval športový manažér českého extraligistu Michal Broš, pre ktorého boli výkony Laca sklamaním.

V Sparte by po neúspešnej sezóne mali skončiť aj obrancovia Marek Ďaloga a Juraj Mikuš.

Sparta počas sezóny priviedla do tímu osem posíl, ale tím v základnej časti extraligy nepresvedčil a následne vypadol hneď v predkole play off. Laco zamieril do Sparty koncom minulého roka výmenou z Chomutova.

"Uznali sme za vhodné, že by sme chceli posilniť mužstvo o skúseného gólmana. Janko Laco ale svojimi výkonmi nakoniec nepresvedčil. Mal bilanciu jedna výhra a päť prehier. To je asi jediné meno, ktoré by som spomenul, že sa nepodarilo tak, ako sme očakávali. V Sparte s určitosťou nebude pokračovať," uviedol Broš.

Po návrate do pražského klubu z čínskej Červenej hviezdy Kchun-lun začiatkom tohto roka nebude v budúcom ročníku v Sparte pokračovať asi ani Ďaloga.

Slovenský obranca údajne zamieri do iného klubu v zahraničí.

"Marekovi sme ponúkali už pri jeho príchode dlhodobejší kontrakt, ale máme informácie, že sa chce vrátiť do zahraničia. Mužstvo pravdepodobne opustí aj Juraj Mikuš, ktorému sa končí kontrakt, a vyzerá to tak, že sa na jeho predĺžení nedohodneme," informoval Broš, podľa ktorého ale Sparta predĺži zmluvu so slovenským útočníkom Andrejom Kudrnom.