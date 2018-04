Na zraze chýbal Hudáček, Čajkovský poprosil iba o tréning. Do Švédska nejde Laco

Šancu presvedčiť budú mať debutanti.

3. apr 2018 o 13:02 TASR

BRATISLAVA. Dvadsaťdva hokejistov privítal na utorňajšom zraze tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay.

V zápasoch Euro Hockey Challenge proti Švédsku 5. a 6. apríla budú v "áčku" debutovať až ôsmi z nich. Z pôvodnej nominácie vypadli Michal Čajkovský a Libor Hudáček, obaja však do Švédska pocestujú.

Doma ale zostane pôvodne nominovaný brankár Ján Laco, ktorý bude v Liptovskom Mikuláši trénovať. Libora Hudáčka trápi rameno, s ktorým má problém už dlhší čas, namiesto tréningu preto strávil čas na vyšetrení v nemocnici.

"Libor má problémy, hrať vo Švédsku nebude. Na jeho miesto sme povolali Andreasa Štraucha z Popradu. Hrať nebude ani Michal Čajkovský, ktorý má pred podpisom zmluvy a preto nás poprosil, či nemôže iba trénovať.

Vyhoveli sme mu. Obaja však s nami pocestujú a budú aspoň trénovať," uviedol po utorňajšom tréningu generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.

Môžu presvedčiť debutanti

Šancu presvedčiť budú mať debutanti - brankár Dávid Hrenák, obrancovia Martin Bodák a Martin Fehérváry a aj útočník Filip Krivošík.

Všetci štyria sa predstavili na januárových majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Buffale.

Okrem nich si po prvý raz oblečú reprezentačný dres A-tímu Mário Grman, Dávid Bondra, Eduard Šimun a Dávid Šoltés.

"Chceme dať týmto mladým hráčom šancu, aby sme mali možnosť vidieť, ako sú schopní hrať v národnom drese na najvyššej úrovni. Možno ešte nebudú pripravení hrať na majstrovstvách sveta, ale my máme možnosť vidieť ich a túto šancu sme využili. Budeme sledovať, ako sa správajú na ľade i mimo neho. Mohol by to pre nich byť ďalší krok v kariére," povedal Ramsay.

Petrovického premiéra

Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan zverejnili nomináciu na dvojzápas minulý týždeň v utorok, keď sa v Bratislave zišlo osem hráčov na prvom dvojdňovom tréningovom kempe.

Tí absolvovali tri tréningové jednotky. Bol medzi nimi aj brankár Július Hudáček, ten však do Švédska necestuje.

V úvodných dueloch EHCh sa nepredstaví ani pôvodne nominovaný Ján Laco, ktorý dostal od realizačného tímu voľno na tento zraz. Priestor dostane dvojica mladíkov Denis Godla - Dávid Hrenák.

"Jano Laco má potrebu viac trénovať, preto sme mu dali priestor a povolali sme Denisa Godlu, ktorý mal dobrú sezónu vo Fínsku," povedal tréner brankárov Ján Lašák.

Nová tvár sa predstaví aj na lavičke. Asistentom trénera Ramsayho bude v dvojzápase proti Švédska bývalý reprezentant a asistent trénera v bratislavskom Slovane Róbert Petrovický.

"Hovorili sme spolu a prešli sme si aj videá toho, ako chceme, aby tím hral. Jedným z mojich cieľov pri národnom mužstve je pomáhať ostatným trénerom a dať im šancu na rozvoj. Teším sa preto na

spoluprácu s Robom. Má veľa skúsenosti, poznáme sa, má dobrú angličtinu, takže môže prekladať hráčom, ktorí nerozumejú, aj mne," povedal Ramsay pre oficiálnu stránku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).