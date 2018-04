Ružomberok je bližšie k postupu do finále Slovnaft Cupu, doma zdolal Žilinu

Hlasy po stretnutí:

Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: "Hralo sa v dobrom tempe, boli to aj zaujímavé futbalové šachy. Futbal sa mohol páčiť divákom, je to prvý polčas a všetko je otvorené. Šance sú pre obe mužstvá. My chceme postúpiť, Žilina chce postúpiť a rozhodne sa o dva týždne."

Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Bol to dobrý zápas s vysokým nasadením, aj terén predurčoval jednoduchší spôsob hry s menším rizikom na vlastnej polovici. Pre nás je podstatné, že sme strelili gól, ale je škoda, že sme aj dva inkasovali. Ružomberok má svoju silu. Je to pohár, v jeho matematike musíme hrať doma na víťazstvo. Sme pritlačení k múru, niet inej cesty, len zvíťaziť v odvetnom zápase. Pre obe mužstvá je finále veľká motivácia."